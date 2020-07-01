Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Içtiması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Pandemi sürecinde Bursa kıymetli işlere imza attı. Bursa’nın nabzını herkesin âlâ tutması lazım. 365 oda ve borsa yöneticimizin tamamıyla gurur duyuyorum.” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun Haziran Ayı Olağan Meclis Içtiması görüntü konferans usulüyle gerçekleştirildi. BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelen TOBB Yöneticisi Rifat Hisarcıklıoğlu iş dünyası temsilcilerinin sorularını cevapladı. BTSO’nun kent ve devlet iktisadı için değerli çalışmalara imza attığını belirten Hisarcıklıoğlu, başarılı çalışmalarından ötürü BTSO Yöneticisi İbrahim Burkay, idare şurası ve meclis üyelerini kutladı. BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelmekten ötürü büyük memnunluk duyduğunu tabir eden Hisarcıkloğlu, “Pandemi sürecinde Bursa kıymetli işlere imza attı. Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Bursa’nın nabzını herkesin yeterli tutması lazım” diye konuştu.

“BURSALI TOGG 2022’DE YOLLARDA”

Türkiye’nin yerli ve ulusal arabası TOGG’a Bursa’nın mesken sahipliği yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın otomotiv yan endüstrisinde Türkiye’nin en değerli merkezlerinden biri olduğunu söz etti. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temel atmayı hedeflediklerinin haberini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yerli ve ulusal araçta yan sanayi çok kıymetli. Birinci çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik orantısına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için dal temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Gayemiz 2022 ahir yüzde 51 yerlilik orantısına sahip birinci aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik orantısını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Doğal burada Bursa endüstrisi her vakit çok kıymetli olacak. Bursa otomotiv yan endüstrisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği ek çok değerli. Bütün bu hususlarla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın koldaki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz” tabirlerini kullandı.

“ODA VE BORSALARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Türkiye’deki oda ve borsaların pandemi sürecinde değerli çalışmalar yürüttüğünü söz eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Salgın sürecinde odalarımız ve borsalarımız büyük bir hizmeti muvaffakiyetle konumuna getirdiler. Bizler TOBB olarak hükümetle iş dünyamız arasında köprü vazifesi üstlendik. Sorunların en süratli formda çözülmesi için çalıştık. 15 Mart ile başlayan süreç içerisinde 365 oda ve borsa büyük bir test verdi. ‘Oda ve borsa ne iş yapar?’ sorusunun yanıtını çok hoş bir formda verdiniz. Her gün bütün meseleleri TOBB bünyesinde topluyoruz. BTSO Liderimiz İbrahim Burkay kardeşim üyelerden gelen tüm talepleri bizlere ulaştırıyor. Tüm oda ve borsa liderimizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birinci olarak 18 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız içtimada oda ve borsalarımızdan gelen 70 unsurluk öneriyi bütün meslek örgütlerinin önünde o gün sunduk. Bu taleplerin yüzde 99’u hayata geçti. Vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin ötelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi ve kredilerin devreye girmesi üzere birçok mevzuyu tahlile kavuşturduk.”

BTSO’YE NEFES KREDİSİ TEŞEKKÜRÜ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın nefes kredisine en fazla ek sağlayan odaların başında bölge aldığını lisana getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl 17. defa gerçekleştirdiğimiz nefes kredisi firmalarımızın finansman muhtaçlığına kıymetli bir ek sundu. Bu noktada BTSO Yöneticimiz İbrahim Burkay ve idare şurasına emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÜLKEMİZİN GAYELERI İÇİN YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

BTSO Lideri İbrahim Burkay, salgın periyodunda gerek sıhhat alt yapısı gerekse de kalkınma gayelerine dönük olağanlaşma adımlarıyla Türkiye’nin dünyanın sayılı devletleri arasındaki tarafını aldığını söyledi. Yatırım ortamının güzelleştirilmesi istikametinde muvaffakiyetle gerçekleştirilen aksiyon planlarının iş dünyasına itimat ve umut verdiğini kaydeden Lider Burkay, “Katma bedelli üretim ve ihracatla birlikte istihdamı müdafaa duruşumuzdan da taviz vermeden inşallah bu zorlukları daima birlikte aşacağımıza ve çok daha güçlü bir Türkiye mefkuresine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden kredi paketlerine, vergi düzenlemelerinden nakdi yardımlara kadar iş dünyamızın tüm aktörlerine temas eden destekler büyük ehemmiyet taşıyor.” tabirlerini kullandı.

“GÜÇLÜ MUHABERE AĞIMIZ”

BTSO olarak Bursa iş dünyası temsilcileri arasında güçlü bir muhabere köprüsü kurduklarını belirten Yönetici Burkay, “BTSO olarak üyelerimizle, TOBB ve devlet kurumlarımızla mütemadi muhabere halinde olduk. 63 komitemizin tamamında bütün problemlere yönelik tahlil tekliflerini ve talepleri rapor halinde daima TOBB ile paylaşıyoruz. Şu an takip ettiğimiz birçok mevzu var. Her hafta bu bahisleri güncelliyoruz. Bu periyotta TOBB ve Odamız arasındaki muhabere ağı ve işbirliği en üst seviyede. İş dünyamıza sunulan destekler için TOBB Liderimiz Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.” tabirleri kullandı.

BTSO Meclis Lideri Ali Uğur da bütün devletlerin ve milletlerin toplumsal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bu salgına karşı savaş ettiğini söyledi. Türkiye’nin bu periyotta toplumsal dayanışmanın en hoş örneklerini sergilediğini tabir eden Ali Uğur, 45 bini aşan üye sayısı ile Türkiye’nin en esaslı ve en güçlü ticaret ve sanayi odası olan BTSO’da pandeminin başlangıcından bu yana önemli bir çalışma içerisinde olduğunu lisana getirdi. Uğur, “Bugüne kadar uğraş ettiği tüm bunalım devirlerini muvaffakiyetle atlatan ve global bunalımlar önünde dirençli bir yapısı bulunan memleketimizin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan aksilikleri da en kısa vadede artta bırakacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

OSMAN NEMLİ VAZIFESINI YÜKSEL TAŞDEMİR’E DEVRETTİ

BTSO Idare Kurulu’nda hizmet yapan ve iş yoğunluğu sebebiyle vazifesini Yüksel Taşdemir’e teslim eden Osman Nemli, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Idare Şurası Yöneticimiz İbrahim Burkay, idare heyeti ve meclis üyelerimiz ile birlikte şık çalışmalar yaptık. Bundan sonra da Bursa’mız için çalışma çabası içinde olacağız. Bizlere bu fırsatı veren iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.