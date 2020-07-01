Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Içtiması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirildi. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Pandemi sürecinde Bursa değerli işlere imza attı. Bursa’nın nabzını herkesin güzel tutması lazım. 365 oda ve borsa liderimizin tamamıyla gurur duyuyorum.” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun Haziran Ayı Olağan Meclis Içtiması medya konferans yoluyla gerçekleştirildi. BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelen TOBB Yöneticisi Rifat Hisarcıklıoğlu iş dünyası temsilcilerinin sorularını cevapladı. BTSO’nun kent ve devlet iktisadı için kıymetli çalışmalara imza attığını belirten Hisarcıklıoğlu, başarılı çalışmalarından ötürü BTSO Lideri İbrahim Burkay, idare şurası ve meclis üyelerini kutladı. BTSO meclis üyeleriyle bir araya gelmekten ötürü büyük memnunluk duyduğunu tabir eden Hisarcıkloğlu, “Pandemi sürecinde Bursa kıymetli işlere imza attı. Bursa Türkiye’nin gözbebeği. Bursa’nın nabzını herkesin düzgün tutması lazım” diye konuştu.

“BURSALI TOGG 2022’DE YOLLARDA”

Türkiye’nin yerli ve ulusal arabası TOGG’a Bursa’nın mesken sahipliği yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın otomotiv yan endüstrisinde Türkiye’nin en değerli merkezlerinden biri olduğunu söz etti. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temel atmayı hedeflediklerinin haberini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yerli ve ulusal araçta yan sanayi çok değerli. Birinci çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik orantısına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için kesim temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Gayemiz 2022 ahir yüzde 51 yerlilik nispetine sahip birinci aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik orantısını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Saf burada Bursa endüstrisi her devir çok değerli olacak. Bursa otomotiv yan endüstrisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği ek çok kıymetli. Bütün bu hususlarla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın koldaki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz” tabirlerini kullandı.

“ODA VE BORSALARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Türkiye’deki oda ve borsaların pandemi sürecinde kıymetli çalışmalar yürüttüğünü tabir eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Salgın sürecinde odalarımız ve borsalarımız büyük bir hizmeti muvaffakiyetle mekanına getirdiler. Bizler TOBB olarak hükümetle iş dünyamız arasında köprü vazifesi üstlendik. Düşüncelerin en süratli halde çözülmesi için çalıştık. 15 Mart ile başlayan süreç içerisinde 365 oda ve borsa büyük bir test verdi. ‘Oda ve borsa ne iş yapar?’ sorusunun yanıtını çok hoş bir formda verdiniz. Her gün bütün sıkıntıları TOBB bünyesinde topluyoruz. BTSO Yöneticimiz İbrahim Burkay kardeşim üyelerden gelen tüm talepleri bizlere ulaştırıyor. Tüm oda ve borsa yöneticimizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birinci olarak 18 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız içtimada oda ve borsalarımızdan gelen 70 unsurluk öneriyi bütün meslek örgütlerinin önünde o gün sunduk. Bu taleplerin yüzde 99’u hayata geçti. Vergi ödemeleri, SGK ödemelerinin ötelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi ve kredilerin devreye girmesi üzere birçok mevzuyu tahlile kavuşturduk.”

BTSO’YE NEFES KREDİSİ TEŞEKKÜRÜ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın nefes kredisine en fazla ek sağlayan odaların başında taraf aldığını lisana getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl 17. kere gerçekleştirdiğimiz nefes kredisi firmalarımızın finansman gereksinimine değerli bir ek sundu. Bu noktada BTSO Yöneticimiz İbrahim Burkay ve idare heyetine emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÜLKEMİZİN AMAÇLARI İÇİN YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

BTSO Lideri İbrahim Burkay, salgın periyodunda gerek sıhhat alt yapısı gerekse de kalkınma maksatlarına dönük sıradanlaşma adımlarıyla Türkiye’nin dünyanın sayılı memleketleri arasındaki bölgesini aldığını söyledi. Yatırım ortamının uygunlaştırılması cihetinde muvaffakiyetle gerçekleştirilen aksiyon planlarının iş dünyasına itimat ve umut verdiğini kaydeden Lider Burkay, “Katma pahalı üretim ve ihracatla birlikte istihdamı muhafaza duruşumuzdan da taviz vermeden inşallah bu zorlukları daima birlikte aşacağımıza ve çok daha güçlü bir Türkiye ülküsüne ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden kredi paketlerine, vergi düzenlemelerinden nakdi yardımlara kadar iş dünyamızın tüm aktörlerine temas eden destekler büyük ehemmiyet taşıyor.” sözlerini kullandı.

“GÜÇLÜ MUHABERE AĞIMIZ”

BTSO olarak Bursa iş dünyası temsilcileri arasında güçlü bir muhabere köprüsü kurduklarını belirten Lider Burkay, “BTSO olarak üyelerimizle, TOBB ve devlet kurumlarımızla mütemadi muhabere halinde olduk. 63 komitemizin tamamında bütün sorunlara yönelik tahlil tekliflerini ve talepleri rapor halinde mütemadi TOBB ile paylaşıyoruz. Şu an takip ettiğimiz birçok bahis var. Her hafta bu mevzuları güncelliyoruz. Bu periyotta TOBB ve Odamız arasındaki muhabere ağı ve işbirliği en üst seviyede. İş dünyamıza sunulan destekler için TOBB Yöneticimiz Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleri kullandı.

BTSO Meclis Lideri Ali Uğur da bütün devletlerin ve milletlerin toplumsal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bu salgına karşı savaş ettiğini söyledi. Türkiye’nin bu periyotta toplumsal dayanışmanın en şık örneklerini sergilediğini söz eden Ali Uğur, 45 bini aşan üye sayısı ile Türkiye’nin en esaslı ve en güçlü ticaret ve sanayi odası olan BTSO’da pandeminin başlangıcından bu yana önemli bir çalışma içerisinde olduğunu lisana getirdi. Uğur, “Bugüne kadar uğraş ettiği tüm bunalım devirlerini muvaffakiyetle atlatan ve global buhranlar önünde dirençli bir yapısı bulunan devletimizin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan aksilikleri da en kısa vadede artta bırakacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

OSMAN NEMLİ HIZMETINI YÜKSEL TAŞDEMİR’E DEVRETTİ

BTSO Idare Kurulu’nda vazife yapan ve iş yoğunluğu sebebiyle vazifesini Yüksel Taşdemir’e teslim eden Osman Nemli, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Idare Konseyi Yöneticimiz İbrahim Burkay, idare heyeti ve meclis üyelerimiz ile birlikte hoş çalışmalar yaptık. Bundan sonra da Bursa’mız için çalışma çabası içinde olacağız. Bizlere bu fırsatı veren iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.