survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler’de yarışmacılar otomobil armağanı için Ananıza Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için analarına sorulan sorulara tıpkı karşılıkları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de enteresan anlar yaşadı.

Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış yanıt verince Survivor araba armağanını Elif kazandı. Elif böylelikle lüks otomobilin sahibi oldu.

Yarışta armağan olarak verilen lüks araç ise merak konusu oldu.

Volkswagen gurubunda bulunan Çek marka Skoda’nın 2016 yılında tanıttığı Kodiaq modeli Türkiye’de satılan SUV modellerinden biri.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞI ASİSTANI

Trafik Sıkışıklığı Asistanı, ağır ve sıkışık trafikte sakin kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Motor, frenler ve direksiyonu kumanda ederek aracı evvel hareket ettirerek, daha sonra fren yaparak ve dönüş yaparak Kodiaq içinde keyifli vakit geçirmenizi mümkün kılar.

DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ

10,25″ boyutundaki Dijital Gösterge Paneli, klasik araba kadran dizaynlarına yesyeni bir tefsir getiriyor. 1280×480 piksel çözünürlüklü yüksek kaliteli ekran sayesinde ses, telefon, araçdurumu, sürüş olguları, destek sistemleri ve opsiyonel olarak sunulan navigasyon parametle ilişkin tüm haberleri istediğiniz üzere kumanda edebilir ve gereksiniminiz olan donelere anında ulaşabilirsiniz.

KENT İÇİ ACİL FRENLEME İŞLEVLİ TAKİP ASİSTANI

Yolculuğunuzdaki mümkün tehlikeyi algılayan akıllı bir araba. Kodiaq’da kent içi acil frenleme işlevli, takip asistanı ve önünüzdeki riskleri izlemek için bir radar sensörü mahal almaktadır. Bu yardımcılar sizi tehlikeler konusunda uyarır ve velev bir çarpışmayı önlemek için kendi başına frenlem yapabilme yetisine sahiptir.

KÖR NOKTA TESPİT SİSTEMİ

Kör Nokta Ihtar Asistanı kör noktanızda bir araç olduğunda bunu bilmenizi sağlayarak inançlı formda serit degistirmenize yardım eder.



7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ



İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7 koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç mekan tasarımı ve bir Skoda geleneği olan ”alan mühendisliği” sayesinde uzun periyodik seyahatlerde bile 7 kişinin konforu sürekli garanti altında.

YOLCU MÜDAFAA ASISTANI

Yolcu Himaye Asistanı yüksek bir çarpışma ihtimali olduğunda çarpışmaya hazır olmak için arabanın fren ve elektronik sisteminden gelen haberleri kullanır. Bu türlü bir durumda, ön emniyet kemerleri sıkılaşacak, aracınızda sunroof (varsa) ve camlar kapanarak sizi hava yastığının açılmasına yönelik en inançlı konumda tutacaktır.

SÜRÜCÜ YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ

Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi direksiyon simidi vasıtasıyla hareketinizi izler. Yorgunluk belirtileri tespit ederse, sesli ve görsel bir ikaz göndererek durmanızı ve dinlenmenizi tavsiye eder.

ADAPTİF ŞASİ DENETIMI

Adaptif Şasi Denetimi mütemadi olarak çeşitli sürüş durumlarını kıymetlendirerek ve bunlara reaksiyon vererek beş sürüş modu dahilinde (Normal, Spor, Eko, Konfor ve Bireysel) surattaki azalma ve değişen direksiyon niteliklerine uyarlanmaktadır.

Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan “Elektrikli Bagaj Kapağı” özelliğine ek olarak, elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan “Sanal Pedal” özellikleri Kodiaq’ta isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

SKODA KODİAQ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Türkiye’de 4 versiyonla satışta olan Kodiaq, 264 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 264.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 294.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 329.900 TL

2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4×4 L&K Crystal 574.400 TL