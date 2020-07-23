SsangYong büsbütün elektrikli birinci aracının prototipine ilişkin teaser manzaraları paylaştı. Bütün dünyada süratle büyüyen C-SUV sınıfında yer alacak E100 kodlu yeni model, 2021 yılının birinci yarısında tanıtılarak yollara çıkacak.

Yeni elektrikli araç Ssangyong’ın yeni dizayn ideolojisi ile gelecek odaklı donanıma, geniş iç yere ve çok taraflı kullanıma uygun olarak geliştirilecek.

Rüzgar direncini en aza indiren yeni tasarım ideolojisinde ızgara tasarımı elektrikli vurgusunu öne çıkarmak üzere kapalı tutuldu. SsangYong etrafa hassas yaklaşımı güçlendirmek için birinci elektrikli arabası ile birlikte üretimde büsbütün alüminyumdan yapılan kesimler kullanmaya başlıyor. Böylelikle araç tartısı azaltılıp, tartı merkezi düşürülürken; verimliliğin artması hedefleniyor.

E100 proje ismi ile geliştirilen araç, Ssangyong markasını küresel olarak elektrikli araçlar pazarında temsil eden birinci model olacak. Şimdiki Korando modeline yakın boyutlarla geliştirilen model 4,44 metre uzunluğunda tasarlandı. 140 kW (190 beygir gücünde) elektrikli motora sahip olacak E100, 150 km / saat suratın üzerine çıkacak. SsangYong elektrikli modeli sınıfında en âlâ ivmelenen modellerden biri olacak halde geliştirecek.

61.5 kWh kapasiteye sahip batarya paketi ile 350 km menzile ulaşılabilecek. İçeride yeni kuşak bilgi-eğlence sistemi yer alacak E100, Ssangyong için 2022 ve 2023’te yola çıkması beklenen öteki elektrikli motorların da öncüsü olacak.