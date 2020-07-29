Rolls-Royce Ceo‘su Torsten Müller-Ötvös, yeni aracın tanıtım bilgilendirmesini bir mektup ile duyurdu. Yapılan açıklamada şunlar kaydediliyor;

Yeni Ghost takdimi kuvvetli sorumluluğu da beraberinde taşıyor. Birinci Goodwood Ghost olarak 2009 yılından başlanan Yeni Ghost modelimiz son 116 yıllık geçmişin en başarılı model çalışması olmak ile birlikte bekleyenleri ile sonbaharda tanışmaya hazır. Büyülü halini her süreçte 10 yıldan fazla koruyarak tamamlayan Ghost’un yeni modeli, benzersiz muvaffakiyet olarak tanımlıyorum” dedi.

Aracın son evrelerinin corona virüse denk geldiğiniz belirten Müller-Ötvös, “Bu görünmez düşman dünya için ölümcül inatçı gölge olmuştur. Gerek Rolls-Royce meskeni Goodwood gerek küresel olarak herkesin uygun kondisyonda oldugunu bilerek ve gerekli sorumluluklar çerçevesinde çalısmalarımıza motivasyonumuzu hiç düşürmeden devam ederek bu harikulâde aracımız tamamlanmıstır” değerlendirmesinde bulundu.

Torsten Müller-Ötvös müşterilerinin talepleri doğrultusunda yeni Ghost’un daha minimalist bir dizayna sahip olduğunu belirtti ve değişmeyen tek şeyin Spirit of Roll-Royce ve şemsiyeler olduğunu açıkladı.