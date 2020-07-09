Sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar 5. seviye otonom araç olarak isimlendiriliyor. Taşıtların kendi kendilerine sürme becerisi 1’den 5’e kadar olan bir ıskalada bedellendiriliyor.

Şangay’da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda (WAIC) yayımlanan görüntü iletisinde Musk teknolojinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını söyledi.

Musk başkaca Tesla’nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.