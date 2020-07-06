Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Umumî Yöneticisi Bendevi Palandöken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde alışveriş maksatlı motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, “En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte itimadın sağlanması, sigortalılık orantısının artması için fiyatlar düşürülmeli” sözünü kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın periyodunda motorlu kurye sayısının kıymetli nispette arttığını ve trafiğe çıkan motosiklet sayısının yükseldiğini kaydederek, bu sebeple kelam konusu taşıtlar için trafik sigortası prim meblağlarının düşürülmesini önerdi.

Motosiklet sayısının mayıs ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 71 arttığına dikkati çeken Palandöken, “En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte inancın sağlanması ve sigortalılık orantısının artması için sigorta prim fiyatları düşürülmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

BİR YILDA 105 BİN ARTTI

Motosikletlerin karıştığı kaza sayısının da yükseldiğine işaret eden Palandöken, “Pandemi sürecinde meskene siparişlerin 2 katına çıkmasıyla motorlu kuryelerin sayısı ve mesai saatlerinde artış oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu mayıs ayına kadar motosiklet sayısı 105 bin artarak 3,3 milyona çıktı” haberini paylaştı.