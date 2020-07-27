Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 1 Ekim 2019’da başlattığı Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi eseri ile ilgili kıymetli bir değişikliğe gitti. Buna nazaran Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları, fiyat artışları yaptıkları münasebeti ile paketten çıkarıldı. Kamu bankalarının kampanyası ile mutabakatlı firmalardan sıfır kilometre binek araç yahut ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanabiliyordu.

Kamu bankalarının aldığı bu karar ile pakete dahil hiç bir binek araç markası kalmamış oldu. 9 firma ile başlayan kampanya şu anda yalnızca BMC, Karsan ve Anadolu Isuzu olmak üzere 3 ticari araç üreticisi firma ile devam ediyor.