Birbiriyle anlaşan birtakım galerici ve eksperler, hasarı gizleyip rapor düzenleyebiliyor, bu nedenle mağduriyetler oluşuyor.

Hadisenin türel boyutunu anlatan avukat Erdal Ergör, “Tüketici bu biçimde mağdur edildiyse yasal haklarını aramak için birinci olarak satıcıya sonrasında eksper servisine ihtarnameyle bildirimde bulunarak, zararının giderilmesini isteyebilir. Zararın giderilmemesi durumunda Tüketici Duruşması’nda dava açılabilir” dedi.

2. el arabada son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa vadede alıcı buluyor. Fiyatlardaki artış ivmesi ise, yukarı yanlışsız çıkıyor. Hareketlilik sürerken, bölümde yaşanan kimi aksilikler da dikkat çekiyor.

2. el araçlarda kilometre düşürme, kazasını ve hasarını gizleme üzere dolandırıcılıkların önüne geçmek için yapılan ekspertiz raporu, bazen beklendiği üzere çıkmıyor. Birbiriyle anlaşan kimi galerici ve eksperler, hasarı gizleyerek rapor düzenleyebiliyor. Merdiven altı eksperler, mağduriyet oluşturuyor.

”RAPORLARI GARANTİLİ OLUR”

Kesim temsilcilerinden kurumsal bir firmada vazifeli oto ekspertizi Aykut Çayakar (30), evraklı insanlara araçların gösterilmesi vurgusunu yaptı.

Kolda yaşanan vukuatlardan bahseden Çayakar, “Herkes bahsediyor bu tıp hadiselerden. Kişi, ‘X’ bir ekspertize gidiyor, aracını gösteriyor. Sonra sair ‘X’ bir ekspertize gidiyor aracını gösteriyor. ‘İlkinde yazılmayanlar, neden ikincisinde yazıldı. Birincisinde hiçbir şey yok dendi, neden 2. ekspertizde birçok sorun çıktı’ üzere hadiseler yaşanıyor. Başlarda soru işaretleri oluşuyor. Sanki aracı satan galerici ise ekspertizle mi anlaştı, yoksa eksperi mi tanıyorlar üzere soru işaretleri oluyor kişinin başında. Benim tavsiye edeceğim husus; TSE dokümanı, hizmet yeterlilik dokümanı olan bir ekspertize götürsünler araçlarını vatandaşlarımız. Burada çalışan sanatkarların hepsi dokümanlı kişiler olacaktır. Raporları garantili olurlar. Kurumsal firmalar verdikleri raporların gerisinde durur. Yarın telefon açtığınızda muhatap bulabilirsiniz” diye konuştu.

İKİ MODÜL BOYA DENİRKEN, TAVANIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşadıkları rapor farklılıklarından bahseden Aykut Çayakar, “Aracın hava yastığıyla ilgili orjinal yazıyor. Bize geldiğinde hava yastığının değiştiğini ya da tamir edildiğini görebiliyoruz. ‘Motorda bir şey yok’ deniyor, sıkıntıları bulabiliyoruz. Boyada ise lokal deniyor tam boyalı çıkıyor. ‘Değişen yok’ deniyor değişmiş modülleri görüyoruz. Müşteriler bunlarla karşılaşınca çok şaşırıyor. Müşteri 6- 8 ay kullanıyor, satmaya gelince bu problemler ortaya çıkınca şok geçiriyor” dedi.

Başından geçen farklı bir hadisesi anlatan Aykut Çayakar, “İkinci el bir araç gelmişti. Araçta 2 kesim boya olduğu söylenmişti. Bize geldiğinde aracın tavanını değiştirilmiş olduğunu tespit ettik. Araç sahibi kötüleşti, hayli beğenilmeyen oldu” diye konuştu.

GALERİCİ İLE EKSPERTİZ ANLAŞIYOR

İkince el galerici esnafı, evli ve 2 evlat babası Kadir Keskin (40), kimi istenilmeyen niyetli esnafın istenilmeyen niyetli ekspertizlerle itilafı sonucu bu türlü sıkıntılarla karşılaşıldığını kaydetti. Bir öteki 2. el galerici evli ve 2 evlat babası Şerif Dönmez ise, “Bir güruh merdiven altı ekspertiz var. İşini bilmeyen ekspertiz çok fazla. İşini yaptığını sanıyor lakin yapmıyor. Esnafın da anlaştığı firmalar olabiliyor. Müşteriyi yanıltıyorlar. Bu türlü bir problemde sorumluluk ekspertizde olması lazım lakin hiçbir sorumluluk almıyorlar” dedi.

TÜKETİCİ MAHMEMESİNDE DAVA AÇILABİLİR

Vakanın tüzel boyutunu anlatan Avukat Erdal Ergör, “Son devir araç alım satımlarının artmasıyla sorunlar gün yüzüne çıktı. 1 Ocak 2020 itibariyle yeni bir yönetmelik yayınlandı. Alım satım işini meslek olarak yapanların, ekspertiz raporu alarak satması zarurî hale getirildi. Buna ait olarak eksper servislerinin TSE hizmet dokümanlarının bulunması gerekiyor. Şayet bu doküman bulunmuyorsa, esnaf ve ekspertiz servisi, bu işi organize ediyorsa cezai ve tüzel sorumlulukları doğmuş oluyor. Tüketici bu formda mağdur edildiyse yasal haklarını aramak için birinci olarak satıcıya sonrasında eksper servisine ihtarnameyle bildirimde bulunarak, zararının giderilmesini isteyebilir” diye konuştu.

Avukat Ergör, ihtarname sonrası zararın giderilmemesi durumunda sorumlunun öncelikle galericide olduğunu belirterek, Tüketici Duruşması’nda dava açılabileceğini belirtti.