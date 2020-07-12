INDICATA’nın 2. el online pazar raporundan derlenen datalara nazaran, geçen ay Türkiye 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3’lük artış kaydedildi.

Yılın birinci 6 ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019’un birebir periyoduna nazaran yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın birinci yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Birinci yarıda 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla VW oldu.

VW’yi, 125 bin 648 adetle Renault, 95 bin 459 adetle Ford, 89 bin 667 adetle Fiat, 56 bin 415 adetle Opel, 48 bin 628 adetle BMW, 47 bin 542 adetle Mercedes-Benz, 46 bin 862 adetle Hyundai, 44 bin 122 adetle Peugeot ve 33 bin 178 adetle Toyota takip etti.

Laf konusu markaların birinci yarı satışları, 2. el online araç pazarının yüzde 77’sini oluşturdu.

EN SÜRATLI PEUGEOT VE FİAT SATILDI

Bu periyotta online pazarda Türkiye pazarı satış suratı ortalama 33 gün olurken, en süratli satılan markalar 29 günle Peugeot ve Fiat oldu.

En yavaş satılan ise 39 günlük satış süratiyle Mercedes-Benz olarak belirlendi.

PASSAT, CLİO VE FOCUS BIRINCI 3’TE

Kelam konusu devirde 2. el online pazarda en çok tercih edilen birinci 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında tepe yeniden değişmedi.

Satışlarda, VW’nin Passat modeli 40 bin 998 adetle birinci sırada mahal aldı. Passat’ı, 32 bin 774 adetle Renault Clio, 28 bin 984 adetle Ford Focus, 28 bin 424 adetle Renault Megane, 26 bin 693 adetle Opel Astra, 25 bin 892 adetle Renault Fluence, 21 bin 970 adetle Toyota Corolla, 20 bin 74 adetle Renault Symbol, 18 bin 510 adetle VW Golf ve 18 bin 163 adetle BMW 3 Serisi izledi.

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 21 bin 450 adetle Fiat Doblo birinci sırada bölge aldı.

Fiat Doblo’yu, 16 bin 522 adetle Fiat Fiorino, 15 bin 753 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 14 bin 758 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 11 bin 189 adetle VW Caddy, 9 bin 995 adetle VW Transporter, 9 bin 753 adetle Ford Transit, 9 bin 129 adetle Renault Kangoo, 8 bin 63 adetle Peugeot Partner ve 5 bin 214 adetle Citroen Berlingo takip etti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA 2. EL ARAÇ DATASINI TAHLIL EDİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük donenin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye’de 2. el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla 2. el araç datasını tahlil ediyor.

Rapordaki satış olguları, 2. el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan olgularına dayanırken, bu donelerin içinde ferdî araç ilanlarına ilişkin olgular bulunmuyor.

2. elde bir araç ilanı, bir kurum yahut kuruluş tarafından internetten külliyen kaldırıldığında “satış” olarak sınıflandırılıyor.