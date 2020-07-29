Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna nazaran, Haziran ayında 76 bin 58 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2’sini araba, yüzde 38,8’ini motosiklet, yüzde 10,5’ini kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 1,3’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel hedefli taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir evvelki aya nazaran yüzde 46 arttı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir evvelki aya nazaran özel gayeli taşıtlarda yüzde 377,8, kamyonette yüzde 74,4, otobüste yüzde 63,5, motosiklette yüzde 51,4, minibüste yüzde 46,5, arabada yüzde 37,9, kamyonda yüzde 32,8 ve traktörde yüzde 32,6 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın birebir ayına nazaran yüzde 81,5 arttı. Haziran ayında geçen yılın birebir ayına nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 227,1, özel maksatlı taşıtlarda yüzde 200,0, traktörde yüzde 172,5, minibüste yüzde 135,3, kamyonda yüzde 115,3, otobüste yüzde 90,7, arabada yüzde 71,8 ve motosiklette yüzde 60,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu prestijiyle 23 milyon 519 bin 132 oldu.Haziran ayı sonu prestijiyle trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini araba, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel hedefli taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 1 milyon 97 bin 112 adet taşıtın devranı yapıldı. Haziran ayında periyodu yapılan taşıtların yüzde 70,5’ini araba, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 6,2’sini motosiklet, yüzde 2,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel emelli taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 31 bin 360 adet arabanın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 18,2’si Renault, yüzde 11,4’ü Fiat, yüzde 7,8’i Volkswagen, yüzde 6,9’u Hyundai, yüzde 5,8’i Citroen, yüzde 5,7’si Peugeot, yüzde 5,5’i Opel, yüzde 5,3’ü Honda, yüzde 5,1’i Toyota, yüzde 4,9’u Audi, yüzde 3,2’si Kia, yüzde 3,1’i Dacia, yüzde 2,8’i Ford, yüzde 2,8’i Mercedes-Benz, yüzde 2,6’sı Skoda, yüzde 1,5’i Seat, yüzde 1,1’i Suzuki, yüzde 1,1’i BMW, yüzde 0,9’u Nissan, yüzde 0,7’si Volvo ve yüzde 3,5’i öteki markalardan oluştu.

Ocak-Haziran devrinde 388 bin 56 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Haziran devrinde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 23,9 artarak 388 bin 56 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,9 azalarak 24 bin 344 adet oldu. Böylelikle Ocak-Haziran devrinde trafikteki toplam taşıt sayısında 363 bin 712 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran devrinde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet arabanın yüzde 47,3’ü akaryakıt, yüzde 43,5’i dizel, yüzde 6,2’si LPG yakıtlı olup, yüzde 3,0’ı elektrikli yahut hibrit oldu. Haziran ayı sonu prestijiyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 714 bin 604 adet arabanın ise yüzde 38,2’si dizel, yüzde 37,2’si LPG, yüzde 24,1’i akaryakıt yakıtlı olup, yüzde 0,2’si elektrikli yahut hibrit oldu. Yakıt çeşidi bilinmeyen arabaların oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran devrinde en fazla 1401-1500 silindir hacimli araba kaydı yapıldı

Ocak-Haziran periyodunda trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet arabanın yüzde 29,8’i 1401-1500, yüzde 26,7’si 1501-1600, yüzde 23,1’i 1300 ve altı, yüzde 14,0’ı 1301-1400, yüzde 5,3’ü 1601-2000, yüzde 1,0’ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-Haziran devrinde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet arabanın yüzde 49,6’sı beyaz, yüzde 25,2’si gri, yüzde 7,3’ü siyah, yüzde 6,7’si mavi, yüzde 6,6’sı kırmızı, yüzde 1,8’i turuncu, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,6’sı öteki renklerde oldu.