Doğuş Otomotiv, 2019 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Ana teması “Değerleri Yine Tanımlayan Dünya ve İlhamı Sürdürülebilirlik Olanlar” olarak belirlenen rapora nazaran, şirket, toplumsal kalkınma, atık idaresi ve ekolojik etrafın korunması pratikleriyle değerli gelişmeler kaydetti.

Atık Idaresi ile ilgili süreçler doğrultusunda 8 bin 143 ton CO2 salınımı engellendi, lojistik operasyonlardan kaynaklanan karbon emisyonları geçen yıla nazaran yüzde 42,7 azaltıldı, akü geri kazanımı ile 713 bin kWh güç tasarrufu sağlandı. Bu rakam 3 bin 407 hanenin elektrik tüketimine denk geliyor.

Kâğıt/karton atığın geri dönüşümüyle 5 bin 360 adet ağacın kesilmesi önlendi.

“İş’te Eşitlik” pratikleri ile bayan çalışan sayısının geçtiğimiz yıl yüzde 32’ye çıktığı Doğuş Otomotiv’de bu rakamın 2025 yılında yüzde 40’a yükselmesi hedefleniyor.

Otomotiv bölümünde, kendi kategorisinde milletlerarası standartlarda 11 yıldır sürdürülebilirlik raporu yayınlayan dünyadaki birinci ve tek şirket olan Doğuş Otomotiv, 2019 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Doğuş Otomotiv’in 2019 yılında etraf ve toplumsal kalkınma, etik ve yönetişim yerlerinde geliştirdiği pratikler ve maksatlarının mekan aldığı raporda başkaca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri kapsamında taraf alan gayelere elverişlilik da detaylı biçimde aktarılıyor. Bu yıl raporlama periyoduna denk gelen global Covid-19 salgını ile ilgili şirkette risk idaresi açısından neler yapıldığına da mahal veriliyor.

ALİ BİLALOĞLU: BEDEL YARATMA VE ÜRETME KÜLTÜRÜ DEĞİŞİYOR

Sürdürülebilirlik vizyonuyla şirketin geleceğini tekrar tasarladıklarını vurgulayan Doğuş Otomotiv İcra ve Idare Şurası Lideri Ali Bilaloğlu, “Değer ’yaratma’ ve ‘üretme’ kültürü değişiyor. Bu nedenle Doğuş Otomotiv olarak kıymet kavramını tekrar tanımlayarak daima izleyen, ölçen, pahalandıran, öğrenen ve tüm paydaşlarıyla şeffaflık ve hesapverebilirlik unsurları üzerine inşa edilen bir bedel anlayışıyla, süratle değişen dünyaya armonisi öncelikli kabul ederek ilerlemeyi hedefliyoruz” dedi.

3 BİN 407 AİLENİN ELEKTRİK TÜKETİMİNE EŞDEĞER TASARRUF

Yıl içerisinde devreye aldığı pratiklerle çevresel birçok yarar sağlayan Doğuş Otomotiv, atık idaresi sayesinde son 5 yılda 34 bin tondan fazla karbondioksit salınımını önledi. 2019 yılında akü geri kazanımıyla, 3 bin 407 ailenin 1 aylık elektrik tüketimine eşdeğer ölçüde, yekun 783 bin 550 kWh güç tasarrufu sağladı.

Geri kazanıma gönderilen 508 bin 508 kilogramlık atık akü sayesinde Şirket, 305 bin 105 kg. kurşun ve 50 bin 851 kg. plastiğin geri kazanımını sağlarken, 101 bin 702 kg. asitli suyun nötralizasyonuyla etrafa zarar vermesinin önüne geçti.

Geri kazanıma yollanan 315 bin 280 kilogram kâğıt/karton atığın geri dönüşümüyle 5 bin 360 adet, 222 bin 620 kilogram ahşap ambalajın geri dönüşümüyle ise 666 adet ağacın kesilmesinin önlendiği haberinin taraf aldığı raporda, lojistik operasyonlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını geçen yıla nazaran yüzde 42,7 azaltıldığı da açıklandı.

BAYAN ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 32’YE YÜKSELDİ

“İş’te Eşitlik” programı ile hem bayan çalışan sayısını artırmayı hem de karar mekanizmalarında daha faal hale gelmelerini amaçlayan Doğuş Otomotiv, 2019 yılında da bayan çalışan nispetinin artırılması için yapılan çalışmalara devam etti. Geçtiğimiz yıl bayan çalışan orantısını yüzde 32’ye, idare konseyindeki bayan nispetini da yüzde 50’ye yükselten Doğuş Otomotiv, bayan çalışan nispetini 2025 yılına kadar yüzde 40’a yükseltmeyi hedefliyor.

15 YILDIR TRAFİK HAYATTIR DİYOR

Raporda Doğuş Otomotiv’in toplumsal iştirak platformu Trafik Hayattır ile trafikte güvenlik konusunda farkındalık sağlamaya devam ettiği haberi de konum aldı. 2019 yılında 15. yılını kutlayan Platform, Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimlerine de yıl boyunca devam etti. Yüksek Talim Kurulu’nun (YÖK) tavsiye ettiği “Sosyal Seçmeli Ders” kategorisindeki uzaktan eğitim, trafik güvenliği içeriğiyle üniversite SCORM sistemine dahil edilen birinci kurumsal sorumluluk programı oldu ve bugüne kadar 14 üniversitede 25 binden fazla talebeye ulaştı. Değişen teknoloji ve medya tüketim trendlerini tahlil eden platform, geçtiğimiz yıl toplumsal medya ve dijital platformlarda etkin olma stratejisi izledi.

En yüksek takipçi sayısına sahip farkındalık programı olan Trafik Hayattır! Platformu’nun Facebook hesabı 154 bin 780 takipçiye, Instagram hesabı ise 16 bin 676 takipçiye ulaştı.

RAPORA DAHİL OLAN YETKİLİ SATICI SAYISI 24’E, TEDARİKÇİ SAYISI İSE 27’YE ULAŞTI

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik konusunda 2019 yılında da Yetkili Satıcı ve Servisleri ile tedarikçilerini sürece dahil etmeye devam etti. Rapora dahil olan 11 yeni şirket ile tedarikçilerin sayısı 27’ye, Yetkili Satıcı ve Servis sayısı ise 24’e ulaştı. Rapora nazaran 2019 yılında katılan Yetkili Satıcı ve Servisler, hükmî kişilik olarak tüm Bayi ağının yüzde 40’ına ulaştı. İştiraki olan Doğuş Oto ile birlikte bu nispet yüzde 73’u buluyor.

Rapora ait detaylı haber için:

https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-2019