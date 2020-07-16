Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından “Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi (TOGG) İnşaata Başlama Töreni”ne ait paylaşımda bulundu.
”18 TEMMUZ 2020 GEMLİK, BURSA”
Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı sahaya ait fotoğrafa da taraf veren Varank, “18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa” notunu düştü.
MERASIME CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama merasimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakiyle gerçekleştirilecek.
HUDUTLU SAYIDA KONUK OLACAK
Merasimde, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hudutlu sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının akabinde TOGG, yerli araba üretimi için Gemlik’te tahsis edilen toprakta inşaata başlayacak.
???? 18 Temmuz 2020
⏰ 17:30
???? Gemlik, Bursa pic.twitter.com/IpQWFFD8iy
— Mustafa Varank (@varank) July 16, 2020