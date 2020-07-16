Avrupa Birliği (AB) araba pazarında yekun satışlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerinin gevşemeye devam ettiği haziran ayında 2019’un birebir periyoduna nazaran yüzde 22,3 azaldı.

Avrupa Araba Üreticileri Birliği (ACEA), haziran ayına ait yeni araba tescil datalarını açıkladı.

Buna nazaran, AB’de yeni araba satışları, haziran ayında 2019’un tıpkı periyoduna nazaran yüzde 22,3 azalarak 949 bin 722’ye geriledi.

AB memleketleri arasında araba satışları haziran ayında geçen yılın tıpkı devrine nazaran Portekiz’de yüzde 56,2, Hırvatistan’da yüzde 49,4, Litvanya’da yüzde 40,8, Yunanistan’da yüzde 37,2, İspanya’da yüzde 36,7, Almanya’da yüzde 32,3 ve İtalya’da yüzde 23,1 azaldı.

Öte yandan, AB’de yeni araba tescilleri, Ocak-Haziran 2020’de evvelki yılın tıpkı periyoduna kıyasla yüzde 38,1 azalarak 4 milyon 281 bin 549 seviyesine düştü.

AB üyesi 27 memleket arasında haziran ayında en fazla yeni araba Fransa’da trafiğe çıktı. Bu devirde Fransa’da 233 bin 814, Almanya’da 220 bin 272, İtalya’da 132 bin 457 ve İspanya’da 82 bin 651 yeni araba trafiğe tescil edildi.

Üreticilere nazaran, haziran ayında AB’de en fazla yeni araba satışını 229 bin 973 ile VW Kümesi gerçekleştirdi.

AB’deki yeni araçlarda VW Grubu’nu, PSA Kümesi izledi. Kümenin markaları yekun 148 bin 546 araba sattı. Renault Kümesi ise 147 bin 488 yeni arabayla 3’üncü sırada bölge aldı.