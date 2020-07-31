Corona virüs sebebiyle bayram tatiline çıkacakların tercihleri uçak ve otobüs üzere ulaşım araçları yerine kiralık araçlar oldu.

Her bayram periyodu otobüs firmaları talebe yetişemeyerek ek seferler düzenlerken bu yıl beklenen yoğunluk araç kiralama bölümüne kaydı.

TOKKDER Idare Şurası Lideri

“BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR DOLULUK VAR”

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Lideri İnan Ekici, Bayramlar, yaz periyodu, yılbaşı üzere süreçler, araç kiralama dalında yüksek dönem diye tabir ettiğimiz devirlerdir. Pandemi sebebiyle evvelki yıllar kadar olmasa da, beklenenin üzerinde bir doluluk var. Araç bulunurluğundaki zorluk ise araç kiralama kesiminin araç yatırımlarını pandemiden dolayı büyük ölçüde erkenden denetim altına almış olmasından kaynaklanıyor” dedi.

İnan, “Bayram devrinde, Türkiye çapında yüzde 88 civarında doluluk öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İnan ayrıyeten genel eğilimin alt orta küme araç sınıfı kiralama yönünde olduğunubu nedenle kalan araçların lüks setment olduğunu belirtti.

Kiralama fiyatlarında eflasyon düzeyinde bir artış olduğunu belirten İnan, “Arz talep istikrarıyla ve alınan ek tedbirlerin de tesiriyle fiyatlarda artış var. Geçen yılki bayram periyoduna nazaran enflasyon düzeyinde fiyat artışı bulunuyor” dedi.

“TALEP ÇOK YÜKSEK”



Büyük bir talep yoğunluğu yaşandığını belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise, “Genelde ağır rezervasyonlar son 1-2 haftada başlarken bu periyotta haftalar öncesinde başladı.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün

Bayram elbette bunun değerli bir sebebi lakin yalnızca bayram değil tıpkı vakitte pandemi sebebiyle toplu taşımaya binmek istemeyen aileler de gözle görülür biçimde talebi oluşturuyor. Bilhassa kent ofislerinde çok büyük talep görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Organize şirketler için toplam günlük kiralık araç hacminin 50 binin üzerinde olduğunu belirten Tangün, yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

Kiralık araç fiyatlarıyla ilgili de konuşan Tangün, “Her yıl sezonsal olarak aşikâr artışlar yaşanıyor ancak harika bir artış ya da suistimal muhakkak kelam konusu değil” dedi.