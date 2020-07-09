Bursalı işadamı Fırat Diyaroğlu Bursa’dan İzmir’e iş görüşmesine gitti. Diyaroğlu’na, 1 ay sonra 427 kilometre sürat limiti cezası geldi. Her duruma karşı trafik cezasını ödeyen sürücü, farklı vatandaşların bu türlü bir durumla karşılaşmaması için yetkililerin bu sistem cürmünü düzeltmesini istedi.

İş görüşmesi için 34 TC plakalı arabasıyla Balıkesir’e gittiğini söz eden Diyaroğlu, 427 kilometre sürat yaptığını gösteren EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kayıtları esas alınarak kendisine 288 lira trafik cezası kesildiğini söyledi.

Ceza tebligatıyla ne yapacağını bilemeyen sürücü şaştı kaldı. 270 sürat limiti bulunan arabasıyla 427 kilometre ile sürat cezası yiyen Diyaroğlu, her ne olursa olsun trafik cezasını ödedi. Diyarağlu arabasının 270 kadranı bulunurken, 427 kilometre sürate çıkamayacağı için bir yanlışlık olduğunu ve öbür sürücülerin mağdur olmaması için yetkililerin bu duruma el atması gerektiğini kaydetti.

“427 KİLOMETRE SÜRATLE CEZA GELİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜM”

270 kadranlı arabasıyla 427 ile ceza yediği için şaşırdığını belirten Diyaroğlu, “Balıkesir’e müşterimle görüşmeye gitmiştim. Bir ay sonra bana ceza geldi. Cezayı görünce şaşırdım, 427 kilometre süratle radara girmişim. Bu otomobilin kadranı 270 olmasına karşın bu otomobilin da yapacağı maksimum sürat 260-265. Ben bu otomobille 427 ile radara girmişim. Gördüm şaşkına döndüm. Bir kusur olduğunun farkındayım lakin ben ne olur ne olmaz diye cezayı ödedim. Bir an evvel bu cürmün giderilmesi lazım. Zira ben yedim ödedim, diğer sürücüler de mağdur olmasın” diye konuştu.