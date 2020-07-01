Toyota, “BrandZ” tarafından her yıl gerçekleştirilen en pahalı 100 global marka raporunda, araba kesiminde tüm markaları geçmişte bırakarak birinciliğini devam ettirdi.

Toyota açıklamasına nazaran, raporda, Toyota’nın 2019 yılında 29 bin 151 milyar dolar olan marka pahası, 2020 yılında 28 bin 388 milyar dolar oldu.

Toyota, 2006 yılından itibaren 15 defa yayımlanan raporda, kendi kolunda 13’üncü kere bir numara sırada taraf aldı. Rapora nazaran, otomotiv kolunun birincisi olan Toyota, tüm markalar sıralamasında ise 48’inci oldu.

Dünyanın en büyük marka bedeli oluşturma platformu olarak gösterilen BrandZ, günümüzün tüketicilerinin hayat biçimlerine entegre olmuş markalar üzerinde yapılan araştırmayı yansıtıyor.

20 YILDA 3,7 MİLYON TÜKETİCİ

Araştırmada, 20 yıl boyunca dünya çapında 3,7 milyonu aşan sayıda tüketiciyle çalışmalar yapıldı, her şirketin finansal ve iş performanslarının tahlilleri de kıymetlendirilerek rapor oluşturuldu.

Kelam konusu araştırmada, Toyota’nın hibrit eserleri, hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde yaptığı yenilikler ve farklı mobilite tahlillerine odaklanması en kıymetli marka seçilmesinde tesirli oldu.

16 MİLYON HİBRİT ARABA

1997 yılından bu yana 16 milyon adete yaklaşan hibrit araba satışı gerçekleştiren Toyota, hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede tahlil olarak görürken, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor.

KISA&NET: TÜRKİYE’NİN ARABASI