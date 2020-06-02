Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Öbeği (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye’nin Arabası yatırımı Bursa’nın Gemlik kazasında inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevresel Tesir Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu olarak aldı.

TOGG’dan yapılan açıklamaya nazaran, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Elektrikli Araba Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği’nin 14. hususu yeterince bakanlığımızca ‘Çevresel Tesir Değerlendirmesi olumlu’ kararı verilmiştir.” tabirine bölge verildi.

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, yekun 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.

Direkt 4 bin, dolaylı 20 bin şahsa istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa’nın birinci klâsik olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

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