Volkswagen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasıyla ABD’li üretici Ford ile ticari araçlar üretimi, otonom ve elektrikli arabaları geliştirmesine yönelik Temmuz 2019’da duyurulan birçok girişimin Volkswagen Denetleme Konseyi tarafından onaylandığını bildirdi.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında açıklanan Ford’un otonom araç ünitesi Argo AI’ya Volkswagen tarafından yapılacak olan yatırım bugün resmiyet kazandı.

VW tarafından yapılacak 2.6 milyar dolarlık yatırımla Argo AI’ın pahası 7.25 milyar dolara ulaşmış oldu.

Bryan Salesky ve Peter Rander tarafından 2016 yılında kurulan Argo, kurulduktan kısa bir vade sonra Argo’ya birinci yatırım yapan VW ve Ford tarafından ortaklaşa denetim ediliyor.

ÇİN’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİK 2,1 EUROLUK YATIRIM

Volkswagen AG tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki elektrikli araç üretiminde ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group Holding’in -JAC Motors – yüzde 50’sini satın almayı planladığı duyuruldu.

Ayrıca Volkswagen’in Çin’deki JAC ile ortak şirketi olan JAC Volkswagen’deki pay hakkını da yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltecek. Her iki yatırım için Volkswagen,1 milyar avro ödeme yapacak

Ayrıyeten, Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech Co.Ltd. şirketinin yüzde 26 payını satın almak için 1,1 milyar avro ödeyecek.

Anlaşmayla Volkswagen ilk kez Çinli bir batarya üreticisinin paylarına direkt sahip olurken, satın almaların gerekli müsaadeler alındıktan sonra 2020’nin ahir tamamlanması bekleniyor.

Volkswagen’in açıklamasında, Çin’deki ortak şirket JAC Volkswagen’in 2025’e kadar 5 elektrikli model daha planladığı ve bunun için bir araba üretim üssü kurulacağı hatırlatıldı.