Markanın, küresel e-mobilite ve dijitalleşme stratejisi koşutunda yeni bir devrin başlangıcı olarak tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunun birinci örneği, Volkswagen Türkiye’nin web sitesinde ve dijital platformlarında sergileniyor.

Yeni marka dizaynıyla Volkswagen, daha asrî ve daha dijital bir marka deneyimi yaratıyor. Sade, asrî ve iki boyutlu dizaynıyla daha net hale gelen yeni Volkswagen logosu ve marka tasarımı, dijital pratikler için tasarlanmış yüksek esnekliği hedefliyor.

ORIJINAL VOLKSWAGEN YERKÜRESI

Volkswagen Türkiye’nin, daha canlı, renkli ve insan odaklı yeni görsel yerküresinin birinci örneği web sitesi ve dijital platformları oldu. Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç markalarının ortak tasarrufunda olan vw.com.tr sitesi külliyen yenilendi.

Modeller ve hizmetler hakkında ayrıntılı malumatlar, araç oluşturucu, gerçek devirli muhabere sağlayan canlı chat, finansman seçenekleri ve öteki birçok eser ve hizmetle ilgili içerik ve teklifleri tek bir platformda sunan web sitesi, Volkswagen müşterileri ve Volkswagenseverler için son aşama sadeleştirilmiş gezinme ve ferdileştirme imkanı sağlıyor.

Volkswagen Türkiye’nin yeni web sitesi, kullanıcılarıyla daha verimli muhabere kurarak daha uygun bir hizmet sunmayı amaçlıyor ve markanın dijital stratejisinde değerli bir hizmet üstleniyor.

ÖNCELİK MOBİL PLATFORMLARDA

Yeni vw.com.tr’in dizaynında birinci olarak, ‘Mobil-optimized’ tarafına “Mobile First” dizayna geçildiği dikkat çekiyor. Yani evvelce taşınabilir cihazlara da uyumluluğu olan web sitesi, artık mobil cihazların küçük ekranlarını hedefleyip, büyük ekranlara da koordinasyonlu biçime dönüştürülmüş. Birebir hengamda, menü ve içerik yapısı da yalınlaştırılarak kolay anlaşılan bir hale bürünmüş.

Kişiselleştirmeyi temel alan özelliklerle donatılan yeni vw.com.tr, her iki markanın içeriklerini bir araya getirerek Volkswagen yerküresine bir giriş kapısı kimliğinde ve büsbütün done odaklı olarak geliştirilmiş. Bu özelliğiyle, her bir ziyaretçinin hususî ilgi ortamına ve muhtaçlığına nazaran kullanıcı yolculukları oluşturmayı mümkün kılıyor.

YENİ DİZAYN YENİ ALTYAPI

Yenilenen kurumsal kimlik ile birlikte vw.com.tr’nin altyapısı da külliyen değişti. Facebook ve Instagram üzere dünyaca ünlü firmaların da kullandığı “React“ altyapısı ile hazırlanan yeni internet sitesi, bu sayede yeniliklere çok daha süratli adapte olabiliyor. Altyapı kısmında kullanılan bu yeni teknoloji, süratli geliştirme imkanı sağlarken, pazar ve müşteri taleplerine de süratlice tahlil üretilmesini sağlıyor.

KULLANICI DOSTU PRATIKLER

Gerçek vakitli muhabere (Canlı Chat, Online Servis Randevusu, Online Yol Yardım) imkanının da mahal aldığı siteye ek olarak, Volkswagen Binek Araç için ‘Volkswagenim’, Volkswagen Ticari Araç için de ‘Volkswagen Ticari Araç’ mobil pratiklerinin; servis süreçlerinde kolaylık, servis geçmişinin görüntülenmesi, online servis randevusu ve iş buyruğu açma üzere özellikleri kullanılabilir hale getirilmiş. Volkswagen Türkiye’nin yeni Binek ve Ticari Araç mobil pratikleri neredeyse tüm satış sonrası süreçlerinin pratik üzerinden yapılmasına imkan tanıyor. Bu da kullanıcılara yeni devirde temassız süreç imkanı sunarken, satış sonrası süreçlerini de cep telefonlarından rahatça takip etme imkânı sağlıyor.

YENİ TASARIM LISANI

Volkswagen’in yeni marka kimliği dijital mecralara da kusursuzca uyarlanıyor. Mahsusen “People-First” anlayışı ile oluşturulan yeni tasarım, kullanıcıların şahsî zevklerini ve marka ile olan etkileşimlerini artırmak üzerine ağırlaşıyor. Yeni estetik bütünlük tüm mecralarda yinelenen tasarım lisanıyla Volkswagen markasını dijital kanallarda da ayrıştırıyor.