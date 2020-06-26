İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce araba ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne vakit geldiği görünür olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi. Biriken araçlara daima konum açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark fiyatının çok altında fiyatlar alındığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi. 34 dönüm arazi üzerine konseyi otoparkta 2 bin 700 araba 2 bine yakın motosiklet yıllarca bekliyor. Araçlar arasında 2. el piyasa bedeli 1 milyon TL’yi bulan lüks ciplerden, 400 TL’lik motosikletlere kadar her tipten model ve marka aracı bulmak mümkün.

BORÇLULARIN UYANIKLIĞI OTOPARKÇIYA ZARAR

Vakit zaman evrakı ihaleye çıkarılan araçların çoğunluğu alıcı bulunmadığı için yediemin otoparkına dönüyor. Birtakım araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, kimileri ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor. Kullanılamaz duruma gelen araçların kimileri yıllarca güneş ve yağmur altında beklediği için alınmazken kimileri ise haczedilmeden evvel ruhsat sahibinin uyanıklığı nedeniyle alıcı bulamıyor. Ruhsat sahipleri araçları hakkında yakalamalı haciz kararı çıkarıldığını öğrendiklerinde araçları yasa dışı yollarla motorundan direksiyon simidine kadar bedelli tüm kesimlerini söktürüp kayıt dışı satarak gelir elde ediyor. Terk edilmiş halde bir alana park edilen araba, daha sonra polise ihbar edilerek çekiciyle yediemin otoparkına çektiriliyor. Üzerinde haciz evrakı bulunduğu için yediemin otoparkında bekletilen araç, ihaleye çıksa bile içi boş ve kullanılamaz halde olduğu için alıcısı çıkmıyor.

“HEM BİZE HEM DEVLETE BÜYÜK ZARAR VERİYOR”

Misal durumların otopark işletmecilerine ve devlete büyük zarar verdiğini anlatan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Yöneticisi Mustafa Hakan Topcu, kendisinin işlettiği otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi. İcra İflas Kanunu’ndaki aksaklıklardan ötürü zarar ettiklerini söz eden Topcu, yakalama haczi koyduran kişinin, aracın 6 ay içinde satışının yapılmasından da sorumlu olması gerektiğini anlattı. Topcu şöyle konuştu:

“Yakalama kararı çıkarttıran avukatın icra dairesine başvurup bu aracın satışının yapılması için süreçleri başlatması lazım. Gelgelelim aracın üzerinde vergi, sigorta alacağı üzere borçlar varsa avukatlar kendilerine para kalmayacağı için bu araçlarla uğraşmak istemiyor. Burada olan vatandaşa oluyor. 1 milyon TL’lik araç 6 yıldır burada bekliyor. Sahibinin en az 400 bin TL kaybı var. Vatandaşın hakkını savunmak hukukçuların hizmeti. Vatandaş çıkmaza girince, aracının ihaleden satılmaması ya da yarar elde etmek için içindeki tüm kıymetli modülleri satıyor. Kendi aracını polise ihbar ediyor ve araç buraya geliyor. İçi boş araca kıymet takdiri yapılıyor ve 30 bin TL deniyor. Banka ‘Benim alacağım 100 bin TL, 30 bin TL’yi razı olmam’ diyor ve yıllarca çürümeye bekliyor.”

Araçların tamamına yakınının ithal yollarla Türkiye’ye getirildiğini anlatan Mustafa Hakan Topcu,

İcra İflas Kanunu’nda düzenlemeye gidilmezse önemli bir döviz kaybı yaşandığını da laflarına ekledi.