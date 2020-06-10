Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Yöneticisi Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, e-Devlet üzerinden daha evvel araçlarla ilgili 15 farklı hizmet için münferit sahifelerde süreç yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmayla kıymetli bir kolaylık sağlanacağını anlatan Koç, bu kapsamda vatandaşların, araçlarıyla ilgili farklı kurumlarca yürütülen hizmetlere e-Devlet’te mekan alacak “Araçlarım” kısmı üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğini vurguladı.

Koç, e-Devlet’ten araçlara ait yapılan sorgulama donelerine değinerek “Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama 83 milyondan çokça, araç sorgulama süreci yaklaşık 25 milyon, HGS hesap haberleri sorgulama süreci de yaklaşık 18 milyon kez yapıldı. Yıl içerisinde ağır olarak kullanılan bu hizmetlere artık tek bir noktadan ulaşılabilecek.” sözlerini kullandı.

TÜM ÖDEMELER KOLAYLIKLA YAPILABİLECEK

Daha evvel Gelir Yönetimi Başkanlığı altında kimlik doğrulamayla ulaşılabilen hizmetlerin de artık birebir sahifede görüntüleneceğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız, ‘Araçlarım’ hizmetiyle hiçbir noktaya gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu üzere birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek bunlara ait ödeme süreçlerini gerçekleştirebilecek. Ödeme süreçleri için kişisel bir hizmet sahifesi da hazırlandı. Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarını inceleyebilecek. Artık ‘Araçlarım’ sahifesinde gözüken tüm ceza ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek.”

Öte yandan birbirleriyle alakalı hizmetler için de misal hizmet sahifelerinin geliştirileceğine dikkati çeken Koç, e-Devlet tasarrufunun her geçen gün daha pratik ve aktif olmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Koç, 5 binden ziyade hizmetin nokta aldığı e-Devlet Kapısı’nda her geçen gün yeni hizmetleri faal kılarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.