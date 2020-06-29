Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs periyodu motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna nazaran; mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7’sini araba, yüzde 37,4’ünü motosiklet, yüzde 8,8’ini kamyonet, yüzde 7,4’ünü traktör, yüzde 1,4’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini kişisel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 29,6 ARTTI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir evvelki aya nazaran motosiklette yüzde 71,1, traktörde yüzde 30,6, arabada yüzde 15,7, kamyonette yüzde 3,5, minibüste yüzde 2,6 artarken, şahsi hedefli taşıtlarda yüzde 73,3, kamyonda yüzde 25,5 ve otobüste yüzde 0,4 azaldı.

GEÇEN YILIN TIPKI AYINA NAZARAN YÜZDE 9,8 AZALDI

Mayıs ayında geçen yılın tıpkı ayına nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 43,8 ve kamyonda yüzde 3,5 artarken, şahsi emelli taşıtlarda yüzde 90,2, kamyonette yüzde 29,8, minibüste yüzde 26,8, otobüste yüzde 22,5, arabada yüzde 16,2 ve motosiklette yüzde 0,4 azaldı.

MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 23 MİLYON 448 BİN 381 OLDU

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini araba, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü kişisel emelli taşıtlar oluşturdu.

561 BİN 375 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,0’nı araba, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 7,8’ini motosiklet, yüzde 3,3’ünü traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini şahsi hedefli taşıtlar oluşturdu.

22 BİN 748 ADET ARABA

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan arabaların yüzde 19,1’i Renault, yüzde 15,2’si Peugeot, yüzde 9,0’ı Opel, yüzde 9,0’ı Fiat, yüzde 6,3’ü Citroen, yüzde 5,3’ü Volkswagen, yüzde 5,0’ı Honda, yüzde 4,5’i Mercedes-Benz, yüzde 3,6’sı Hyundai, yüzde 3,1’i Dacia, yüzde 2,8’i Ford, yüzde 2,3’ü Toyota, yüzde 2,2’si Seat, yüzde 2,1’i Kia, yüzde 2,1’i Volvo, yüzde 1,6’sı Audi, yüzde 1,2’si Nissan, yüzde 1,1’i Land Rover, yüzde 1,0’ı BMW, yüzde 0,9’u Skoda, ve yüzde 2,7’si başka markalardan oluştu.

OCAK-MAYIS PERIYODUNDA 311 BİN 998 TAŞIT

Ocak-mayıs devrinde bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,0 artarak 311 bin 998 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 80,9 azalarak 18 bin 702 adet oldu. Böylelikle ocak-mayıs devrinde trafikteki yekun taşıt sayısında 293 bin 296 adet artış gerçekleşti.

ARABALARIN YÜZDE 45,5’İ BENZİN YAKITLI

Ocak-mayıs periyodunda trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet arabanın yüzde 45,5’i benzin, yüzde 45,1’i dizel, yüzde 6,4’ü LPG yakıtlı olup, yüzde 3,0’ı elektrikli yahut hibrittir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet arabanın ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 37,2’si LPG, yüzde 24,1’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2’si elektrikli yahut hibrittir. Yakıt tipi bilinmeyen arabaların orantısı ise yüzde 0,3 oldu.

EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ ARABA KAYDI YAPILDI

Ocak-mayıs periyodunda trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet arabanın yüzde 30,1’i 1401-1500, yüzde 27,2’si 1501-1600, yüzde 22,3’ü 1300 ve altı, yüzde 13,8’i 1301-1400, yüzde 5,4’ü 1601-2000, yüzde 1,0’ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

ARABALARIN 92 BİN 940’I BEYAZ RENKLİ

Ocak-mayıs devrinde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet arabanın yüzde 50,6’sı beyaz, yüzde 24,7’si gri, yüzde 7,1’i siyah, yüzde 6,6’sı al, yüzde 6,5’i mavi, yüzde 1,8’i turuncu, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 0,2’si yeşil renkli iken yüzde 0,5’i gayrı renklerdedir.