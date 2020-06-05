“2050 Etraf Hedefi” başlığı altında çevreci siyasetlerini açıklayan Toyota, 2050 yılında, emisyon orantısını 2010’a nazaran yüzde 90 düşürmeyi amaçladığını duyurdu.

Toyota’dan yapılan açıklamaya nazaran, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin muhit üzerindeki olumlu tesiri net bir halde ortaya çıkarken, Toyota arabaların tabiata zararını sıfıra indirmek için 6 ana başlıktan oluşan stratejik “2050 Etraf Hedefi” ile bahse verdiği kıymeti gösteriyor.

Toyota, tabiat dostu özellikler taşıyan teknolojileri hayata geçirmek için 50 yıla yakın vadedir çalışmalar yapıyor ve tahliller sunuyor. Toyota, yapmış olduğu bu çalışmalar ile; yakıt verimliliğini arttırmak ve CO2 emisyonunu düşürmek, hava kalitesini arttırmak için egzoz gazı salımını azaltmak ve azalan petrol rezervlerine karşı alternatif güç çeşitleri bulmak amaçlarına odaklanıyor.

ANA AMAÇ SIFIR EMİSYON

Açıklamada konum verilen haberlere nazaran, arabalarda “0” emisyon maksadıyla yola çıkan Toyota, 2050 yılında, emisyon orantısını 2010’a nazaran yüzde 90 düşürmeyi amaçlıyor. 1997 yılından bu yana etraf dostu olan yaklaşık 15.5 milyon adet hibrit araba satışı gerçekleştiren Toyota, bu araçların kullanılmasıyla birlikte, eşdeğer fosil yakıtlı araçların tasarrufuna nazaran 93 milyon ton daha az karbondioksit salımı emisyon salımının gerçekleşmesinin de önünü açtı.

SALGINLA BİRLİKTE ETRAF BİLİNCİ ARTTI

Tüm yerküreyi saran COVID-19 süreciyle birlikte etrafa verilen değerin artması araba dalında gözleri hibrit teknolojisine çevirdi. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80’inin büyük kentlerde yaşamasıyla birlikte, ulaşım ve kuvvet kolunda büyük orantıda fosil yakıtlar kullanılması hava kirliğinin en kıymetli sorun olarak ortaya çıkmasına neden oluyor. Hibrit ve elektrikli araçların tercih edilmesiyle, belirli bir orantıda bu kirlilik azaltılabiliyor.

DİZEL ARAÇ SALIMLARI KANSERİN ANA SEBEBİ

Yerküre Sıhhat Örgütü tarafından yapılan çeşitli araştırmalarda ise, dizel araçların egzozlarından çıkan azot oksit ve partiküller üzere salımların neden olduğu hava kirliliği, kanserin ana sebebi olarak bedellendiriliyor. Hava kirliliğinden korunmak için daha saf yakıtlı sistemler ve ulaşım yollarını geliştirmek için başta Toyota olmak üzere çok sayıda marka çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AVRUPA HİBRİTE YÖNELİYOR

Açıklamaya nazaran, bugün yerkürede üretilen araçların yüzde 98’i konvansiyonel içten yanmalı motorlardan oluşuyor. Yalnızca elektrikle çalışan araçların sisteme entegrasyonun güç olduğu günümüzde Avrupa başta olmak üzere refah seviyesi yüksek devletler konvansiyonel motor ve elektrik motorunun birlikte kullanıldığı hibrit araçlara yöneliyor. İki motorlu olan bu araçlarda kent içi tasarruf mühletinin yüzde 50’sini elektrik gücüyle karşılayarak değerli ölçüde akaryakıt tasarrufu sağlarken çevreyi de çok daha az kirletmiş oluyor.

Salgın sürecinde Toyota’nın kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine sahip araçları benzin ve dizel araçlara nazaran, daha çok talep edilmeye başladı. Toyota’nın yıllık olarak ürettiği 10 milyon adetlik aracın yüzde 50’sinden ziyadesi 2025 yılında hibrit motorlar yahut sıfır emisyonlu teknolojilerden oluşacak.

GELECEK HİDROJENDE

Hibrit teknolojisindeki öncü kimliği üzere yalnızca su buharı salımı yapan hidrojen teknolojisini de otomotiv kesimine sunan Toyota, hidrojeni 2050’li yılların kuvveti olarak görüyor. Toyota hidrojenden elektrik elde eden yakıt hücreli sistemlerin yüksek maliyetlerini aşağı çekerek, bu teknolojinin de yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Avrupa’da birçok mahallî idare yüksek maliyetleri olmasına karşın kent içi toplu taşıma tahlillerinde hidrojenle çalışan taşıtları tercih ediyor.

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