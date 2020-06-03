Medya takip kurumu Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olgularından elde ettiği haberlere nazaran, yıllara nazaran trafik istatistikleri anlaşılan oldu. Sonunda 2009 yılında 1 milyon 53 bin 346 olan trafik kaza sayısının, 2019 yılında 1 milyon 168 bin 144 olduğu görüldü. Bu yıllar arasında ise yekun 13 milyon 187 bin 547 trafik kazası meydana geldi. Ölümlü yaralanmalı kaza sayısına bakıldığında ise geçen yıl 174 bin 896 olduğu kaydedildi. En çok kaza yapılan yılın 1 milyon 313 bin 359 ile 2015 yılı olduğu saptandı. Buna rağmen en çokça ölümlü yaralanmalı sonuçlanan trafik kaza sayısı 186 bin 532 ile 2018 yılında gerçekleşti. Kazalara sebep olan etkenin büyük bir çoğunluk ile sürücüden kaynaklandığı belirlenirken, hayatını kaybedenlerin yüzde 42,7’sini de tekrar birebir biçimde sürücüler oluşturdu.

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği haberlere nazaran 2009 yılında kazalarla ile alakalı basına 13 bin 648 haber yansıdığı tespit edilirken, geçen yıl bu sayının 22 bin 89 olduğu kaydedildi. Yalnızca bu yıl medyaya yansıyan haber sayısı ise 5 bin 645 olarak belirlendi.2019 yılında kazalarda meydana gelen vefatlar, geçen seneye orantıyla yüzde 18 orantısında azaldı, kaza istatistikleri ise sistemli olarak bir ivme göstermeyerek inişli çıkışlı bir grafik izledi.