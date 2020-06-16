SEAT, kent içi ulaşım için yenilikçi tahliller sunmaya devam ediyor. SEAT’ın Segway imzalı yüzde 100 elektrikli scooterı kullanıcılarına kolay tasarruf, uzun menzil ve kısa müddette şarj imkanı tanıyor. SEAT EXS KickScooter tam şarjda dış etkenlere bağlı olarak 25 kilometrelik bir menzil sunuyor, maksimum şarj müddeti ise üç buçuk saat.

Spor, Sıradan ve Eko olmak üzere 3 farklı tasarruf modu bulunan ‘EXS KickScooter’ dış etkenlere bağlı olarak 25 km maksimum sürate ulaşabiliyor. Katlanarak elde taşınma imkanı sunan EXS KickScooter’ın yükü ise 12,5 kilogram.

Geceleri daha güzel görüş aralığı sağlayan LED farlara sahip olan EXS KickScooter, elektrikli ve mekanik frenleri sayesinde inançlı bir biçimde durdurulabiliyor. LED ekranında suratı batarya durumu ve sürüş modunun gösterildiği EXS KickScooter’da, fren kabloları ve batarya daha çokça himaye sağlanması için direksiyon kolonuna entegre edilmiş. Bunlara ek olarak, sağlam kauçuk tekerleklere ve konfor sağlayan ön ve art amortisörlere sahip.

App Store’da (iOS) yahut Play Store’da (Android) bulunan Ninebot-Segway tatbikiyle mobil cihazlardan da yönetilebilir SEAT EXS KickScooter, 5 bin 500 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla SEAT’ın Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcılarında satışa sunuldu.