Son periyotta bilhassa içtimaî medyada lisana getirilen, ÖTV indirimi olacağına ait söylentilere değinen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Lideri Murat Şahsuvaroğlu, bu türlü bir gelişme beklemediklerini belirtti. Şahsuvaroğlu, “Özellikle şu anda, satışların hareketli olduğu periyotta biz yetkili satıcılar esasen ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” dedi.

“HAZİRAN SATIŞLARI İYİ”

OYDER Lideri, açıklamasında haziran ayı araba satışlarının yeterli gittiğini, velev 2019 yılı satışlarını arkada bırakmasını beklediğini de belirtti.

“Sıfır km araçlar için” yüzde 0.49 getirili kredi kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim’de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, “Bu kampanya münhasıran yerli üretimi desteklemek ismine düzenlendi fakat vesair markalar da şahsi bankalar aracılığı ile eşlik etti… 30 Haziran’da bitecekti lakin hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Münasebetiyle otomotiv kesiminde geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, Mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda Haziran satışları geçen yılın tıpkı periyodunun üstünde kapanacak üzere bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili meşakkat ise hepimizin zahmeti, sonuçta bizler de tüketiciyiz” dedi.

“ARAÇ PROBLEMI BİR KAÇ AY DAHA SÜREBİLİR”

Tedarik sorununun bir kaç ay daha sürebileceğini belirten Şahsuvaroğlu, “Fakat yan endüstriyle birlikte otomotiv fabrikalarının tekrar üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye’de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa’daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye’ye ise birinci aşamada araç veremeseler de derhal ardından tedariğimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir ıstırap yaşayacağız ama Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Lideri Murat Şahsuvaroğlu

Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor ve bunların tedariği bir ölçü uzayabiliyor. Bugün herkesin showroomunda gösterdiği, sattığı araçlarla donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için; 2-3 aya varan mühletler oluyor. Lakin daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum. Yerlide ise şu anda bunu söylememiz akıllıca değil. Yerli eserlerde tekrar bir aylık bir vakit içerisinde araç bulunabiliyor. Bu ay da geçen sene Haziran’da 42 bin 700 adet satılmıştı. Bu sene Haziran’da da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz” dedi.

ÇEVRECİ ARABALAR ÖN PLANA ÇIKTI

Salgın ile birlikte çevreci arabalara yönelim olduğunu belirten Murat Şahsuvaroğlu, münhasıran hibrit arabaların satışlarında artış görüldüğünü, külliyen elektrikli modellerdeyse düşüş kaydedildiğini belirtti. Bunun nedenlerinden en önemlisininse petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkat çekildi.