Uzun yıllardır bilhassa Apple, Samsung, LG üzere teknoloji devleri Çin’deki fabrikalarından tüm yerküre pazarlarına satılmak üzere eserlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Devletteki gelişmiş teknolojik altyapı ve ucuz iş gücünü kendi avantajlarına çeviren teknoloji firmalarını otomotivin önde gelenleri de takip etmeye başladı. Avrupalı araba üreticileri artık sadece Uzak Şark pazarına yönelik modelleri değil, gayri pazarlara satılacak modelleri de Çin’de üretmeye başlıyor. Bu sistem ile maliyetleri de düşürmeyi hedefliyor.

ÜRETİM BAŞLADI

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen’in haberine nazaran, otomotiv bölümünde geçmişten bu yana Uzak Şark pazarları için üretim Çin’de gerçekleştirirken, premium markalar orada üretilen modellerini Avrupa pazarına getirmek için birinci adımı attı. Bilhassa DS ve BMW markaları başı çekerken, Alman üreticinin tüm yerküre pazarına satışı gerçekleşecek elektrikli SUV modeli iX3’ün üretimi içten yanmalı X3 modeli ile birebir fabrikada, Çin’in Dadong kentinde gerçekleştiriliyor. Avrupa pazarına sunulacak bu elektrikli SUV ile birlikte marka birinci sefer ‘Made in China’ etiketine sahip bir modeli Avrupa pazarına sokmaya hazırlanıyor.

DS 9 ÇİN’DEN GELECEK

2 bin 300 kilometre güneyde de eşzamanlı olarak benzeri manzarayı görüyoruz. Fransız PSA Grubu’nun bir kesimi olan premium marka DS de, tıpkı Alman üretici üzere Çin’de ürettiği modelleri Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Shenzhen’de bu yıl içerisinde üretimine başladığı yeni modeli DS 9’u yıl ahir Avrupa yollarına çıkartmayı hedefleyen markanın Çin’den getireceği birinci araba için müşterisi ise hazır; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

SMART VE E-MINI DE YAKINDA ÇİN’DEN GELECEK

Bu iki markayı takip edecek sonraki adaylar hazır. Daimler, 2022’den itibaren Çin’de Geely markası ile birlikte yeni nesil akıllı elektrikli küçük araba üretme planlarını masaya yatırdı. Elektrikli Smart’ın Çin’detesiste üretilerek yerküre pazarlarına sunulması hedeflenirken, Fransa’daki üretimi de sona erdi. Bir sair küçük elektrikli model için Zhangjiang’da tesis kuruluyor. Avrupa’ya ihracat için elektrikli Mini’nin yeni üretim tesisi girişimi hayata geçiriliyor. Şirketten yapılan açıklamada İngiltere Oxford’daki üretimin devam edeceği belirtiliyor.

PEKİN ORTAK TEŞEBBÜS PRESINI HAFİFLETTİ

Pekin’in yeni siyaseti da üreticilerin Çin’deki üretim ve yatırımların artmasına yardımcı oluyor. Daha evvelce en büyük mahzurlardan bir tanesi olan Çinli bir firma ile ortak teşebbüs zorunluluğunun yumuşatılması Avrupalı markaları cesaretlendiriyor. 2022 yılından itibaren büsbütün kaldırılması da gündemde.

ÇİN MÜNHASIRAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN CAZİP

İki premium araba markasının başlattığı bu akımı gayri markaların yeni modelleri ile takip etmesine ise kaçınılmaz olarak bakılıyor. Pandemi sonrası Avrupa’da önemli tesirler hissedilmesi alternatif üretim yapacak devletleri gündeme getirmişti. Birinci aşamada kazanan Çin olarak gözüküyor. Duisburg’daki Otomotiv Araştırmaları Merkezi’nden Ferdinand Dudenhöffer, Çin’in münhasıran yerküre pazarlarına hizmet etmek üzere elektrikli araçlar için ülkü bir üretim bölgesi olduğunu belirterek; “Elektrikli arabalar Çin’de daha yüksek hacimlerde üretilmeye başlanacak. Bu da yerküre iktisadında önemli formda hissedilir farklar yaratacak. Bu nedenle BMW’nin elektrikli bir SUV ile başlaması şaşırtıcı değil. Çin’in konumu bilhassa elektrikli arabalar için gün geçtikçe daha kıymetli hale gelecek” halinde konuştu.

KALİTE 1. ÖNCELİK

Dudenhöffer, “İmalat kalitesi çok değerli bir husus. Çin’deki genç fabrikalarda, eski ana tesislerden daha düzgün ve yüksek kaliteli üretimler yapılabilecek. ‘Made in China’ etiketi bölgesine ilerleyen süreçte ‘BMW tarafından üretildi’, ‘DS tarafından üretildi’ etiketleri mahal alarak marka nerede üretilirse üretilsin kalitenin akıllıca olduğunu garanti altına alacaktır. BMW bunu ABD’de X modelleri ile yapmayı başardı ve katiyen Çin’de de bunun için çalışacak” dedi.