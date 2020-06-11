Geçen hafta Nasdaq’ta listelenmeye başlayan ABD’li elektrikli otomotiv şirketi Nikola’nın payları iki kattan çokça arttı. 37 dolardan halk arz edilen Nikola’nın payları 95 dolara kadar yükseldi. Daha sonra gerilemeye başlayan paylar 65 dolara kadar indi.

Şimdi teslim ettiği bir modeli bulunmayan şirketin piyasa bedeli 26 milyar doları bularak otomotiv devleri Ford ve Fiat’ı arkada bıraktı.

Birinci teslimatını gelecek yıl yapması beklenen şirketin 2020 yılında hiç gelir kazanması beklenmiyor. Şirket geçtiğimiz yıl 188 milyon dolar zarar etmişti.

TESLA’DAN YENİ REKOR

Elektrikli araba üreticisi Tesla ise yeni bir rekor kırdı. Şirket piyasa kıymetindeki son artış sonrası en kıymetli otomotiv şirketi oldu.

Hafta başında 919 dolardan açılan Tesla behreleri 1000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bu artış sonrası Tesla Japonya merkezli Toyota’yı geçmişte bırakarak en pahalı otomotiv firması oldu.