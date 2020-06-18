İtalyan otomotiv devi Lamborghini’nin Pazarlama ve Muhabere Şefi Katia Bassi, Autocar Hindistan’da taraf alan röportajında, artık klâsik araba fuarlarına katılmayacaklarını açıkladı.

Bassi, “Otomobil fuarlarını terk etmeye karar verdik! Müşterilerimizle yakın bir alaka kurmanın anahtarı artık motor şovları değil ve felsefemize uymadığına inanıyoruz” dedi.

Markanın küçük açık hava tertipleri olan Goodwood Sürat Şenliği ve Pebble Beach katılacağı belirtiliyor.

İtalyan markanın kendi tertipleri düzenleyeceği de tezler arasında. Lamborghini sahiplerine kişisel olacağı belirtilen bu tertiplerle kullanıcılarla direk bağ kurulması hedefleniyor.

Corona virüs nedeniyle bu sene bir birden fazla ertelenen araba fuarları uzun devirdir tartışma konusu. Markalar bu cins tertiplerin maliyetlerinin ziyade olması ve müşterilerine erişimin az olması nedeniyle bu fuarlara katılmamaya başlamıştı.