Son periyotta hareketlenen ve fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen 2. el araba alım satımlarında yoğunluk dolandırıcılara yeni alan yaarttı.

Araba alım satımlarında fırsatçılar, saat 17.00’den sonra alıcı ve satıcının anlaştığı ecri EFT yoluyla devretmiş üzere gösteren dolandırıcılar, noterden satış sürecini gerçekleştiriyor.

O saatte para aktarımı yapılmadığı için sonrasında bankayla görüşerek süreci iptal eden fırsatçılar, vatandaşları noter ve bankaların mesai saatlerinin son dakikalarında mağdur ediyor.

Öte yandan kimileriyse ‘Parayı aktardım lakin sistemde sorun var’ üzere bahanelerle satıcılara yeniden son dakika çabukla noter evrakını imzalattırıyor.

Vatandaşların fırsatçılara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen galerici Fahri Karlık, “Kötü niyetli kişiler araca gündüz bakıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. ‘Paramızı temin edip gelelim’ diyorlar. Saat 17.00’den sonra geliyorlar. Aracın 3’te 1 parasını veriyorlar. ‘Size EFT yapalım’ diyorlar. O saatten sonra EFT olmuyor. Parayı EFT yapıyormuş üzere gösterip, aracın satışını alıp EFT’yi iptal ediyorlar. EFT süreçlerinde çok büyük sorunlar oluyor. Parayı ekrandan gösteriyorlar hesaba geçmiş üzere ama sonra iptal ettiriyorlar. Vatandaş da noterde parasını aldığını beyan ettiği için hiçbir halde hak talep edemiyor” dedi.

“HESAPTA GÖRMEDEN İMZA ATMAYIN”

Alım satımlarda büyük külfetler yaşandığını söyleyen galerici Ferdi Savaş, “Saat 17.00’den sonra hesaba para geçmiyor fakat satış veriliyor. Insanlar bundan mağdur oluyor. O saatten sonra EFT hesaba geçmiyor. Kişiler internet bankacılığından parayı görmeden noter satışını vermiş bulunuyorlar. Vatandaşların hesapta paralarını gördükten sonra imza atmaları gerekiyor. 2. el piyasasında şu an için yoğunluk laf konusu. Mevcut sistemin korunacağını ve fiyatlarda düşüş olmayacağını iddia ediyoruz. Rakamları şahıslar arttırıyor. Araç alacak kişi galeri konumuna şahıstan almayı yeğliyor. Bankacı, polis, memur herkes bu işi yapıyor. Bu mevzuda iyileştirmeler yapılıyor. İnşallah yalnızca salahiyet ve yeterlilik evrakına sahip bireyler bu işi yapacak. Biz de bu günleri bekliyoruz” formunda konuştu.

KAPORA FIRSATÇILARI HAYALİ ARAÇLARI SATIYOR

Piyasada 2. elin revaçta olduğunu söyleyen Karlık, “İlan sahifelerinde vatandaş aracını ilana koyuyor. Kaparo fırsatçıları ise hayali araçları ilana koyuyor. Örneğin bir aracın bedeli 100 bin TL lakin kişi galerinin koyduğu ilanı kopyalayıp ilana koyuyor. ‘Ev aldığım için acil 85 bin TL’den satılık’ yazıyor. Çanakkale’den adres gösteriyor lakin müşteri aradığı hengam ‘Şu anda iyi değilim Ankara’dayım. 2 gün sonra döneceğim. Çok çokça arayan var bin TL kaparo bırakın’ diyor. Bu formda 20 insandan biner TL toplayıp, haksız kar elde edip hattını iptal ettiriyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyorlar. Vatandaşlar buna çok dikkat etsinler bu çeşit oyunlara gelmesinler’ diye konuştu.

“PİYASA TAVAN YAPMIŞ”

Araç satın almak için galerileri dolaşan vatandaş Samet Top, “Bugün araç bakmaya geldim. Piyasa ölçüsüz değişmiş. Fiyatlar çok yükselmiş. Kendime nazaran araç bulamadım. Piyasa tavan yapmış. Ere gitmeden evvel aracımı satmıştım şuanda ise arada 15 bin TL’nin oynadığını söyleyebilirim. Araç satın alırken bilhassa galeriden almaya çalışıyorum. Araç alırken dükkan sahibinin diksiyonuna, konuşmasına dikkat ediyorum. Haber vermesi hayli kıymetli. EFT yoluyla araç satın alıp satıyorum hesaba düşmeden de katiyen bu süreci yapmam” dedi.

“EN AZ 6 AY OLAĞANA DÖNMEZ”

2. el piyasasını kıymetlendiren galerici Zekayi Akçimen ise, “İkinci el piyasasında fiyatlar en az bir 6 ay vade boyunca sıradana dönmez. Bu işin ticaretini yapan bireyler muhakkak yüksek fiyattan aldıkları araçları zararına vermez. Her ne kadar ÖTV düşse de aldığı fiyatın altına düşmez. Binici bazında ise kişi arabasının piyasası neyse alım satımına devam eder fakat galerilerde düşmez” sözlerini kullandı.

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