Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Önlemlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, insan sıhhati ve muhitin korunması için kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan motorlardan çıkan gaz ve parçacık halindeki kirletici emisyonlara karşı alınacak önlemler kapsamında, bu motorların belgelendirilmesine (AT tip onayı evrakı verilmesi) ait esasları düzenliyor.

Buna nazaran, orijinal donanım imalatçısının talebi üzerine, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak yol dışı hareketli makinelere monte edilmek maksadıyla tasarlanmış motorların, “Faz IIIA” emisyon had kıymetlerini karşılaması kaydıyla piyasaya arzına müsaade verilebilecek.

İmalatçılar, bu motorların mahsusen, Olası Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Gözetici Sistemler ile İlgili Yönetmelik’e mütenasip olduğu belgelendirilmiş kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edildiğine dair kanıtı Bakanlığa sunacak.

İlgili muafiyeti işaret eden hususî bir referansa sahip, yepyeni donanım imalatçısının ismini takiben “Makinelerde özel/sınırlı olarak kullanılması maksadıyla … tarafından imal edilmiş motor” ibaresini taşıyan bir etiket, motorlara iliştirilecek.

PAMUK HASADI İÇİN MUAFİYET

Yönetmeliğin muafiyet kararları de düzenlendi.

Buna nazaran, Bakanlık, pamuk hasat makinelerine takılan motorlar için yönetmelikte belirtilen en son emisyon hudut pahalarını uygulamayabilecek. Pamuk hasat makineleri için en son emisyon hudut seviyesi “Faz IIIA” olarak belirlendi.