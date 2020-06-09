Honda sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.
Pazartesi günü gerçekleştirilen kuşkulu hücum nedeniyle kalite denetim sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda’nın birtakım fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin global üretimini etkiledi.
Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin tekrar başladığını; lakin fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio’daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya’daki fabrikalarda üretim duruşunun sürdüğünü söyledi.