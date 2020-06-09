Honda sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen kuşkulu hücum nedeniyle kalite denetim sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda’nın kimi fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin global üretimini etkiledi.

Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin tekrar başladığını; lakin fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio’daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya’daki fabrikalarda üretim duruşunun sürdüğünü söyledi.

HONDA TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA

Honda Türkiye, Honda Motor Co’ya yapılan siber hücuma ait yazılı açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada şu sözlere mekan verildi:



“Honda Motor Co tarafından siber taarruza ait yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir haberlendirme yapma muhtaçlığı doğmuştur. Honda Türkiye, küresel operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra başka devletlerde olduğu üzere tüm operasyonlarını önlem gayesi ile 1 gün mühletle durdurmuştur. Sırf 8 Haziran 2020 tarihinde tedbiren durdurulan üretim, bugün (09 Haziran 2020) tekrar sıradan kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir.”