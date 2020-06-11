Ford, Covid-19 pandemisinin gerektirdiği mucize tedbirler çerçevesinde, ABD genelindeki üretimini Mart ahir durdurmuştu.

ABD genelindeki fabrikalarındaki üretimi 18 Mayıs’tan itibaren başlatan Ford, bu tarihten itibaren üretimi kademeli olarak artırıyor.

VW İLE MUAHEDE AÇIKLAMASI

ABD Detroit merkezli araç üreticisi Ford, Volkswagen AG ile, üç farklı elektrikli modelin ortak üretimine ait bir muahede yaptıklarını da açıkladı.

Buna nazaran, iki şirket, birisi Ford, başkası de Volkswagen tarafından geliştirilen iki van model ve bir de Ford’un geliştirdiği pikap model olmak üzere üç modelden yekun sekiz milyon adet üretim yapacaklar.

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, itilafla ilgili olarak, “Bu işbirliği araçların geliştirme maliyetlerini düşürecek” dedi.