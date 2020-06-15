Milletlerarası Güç Ajansının (IEA) Global Elektrikli Taşıt Görünümü 2020 raporuna nazaran, global ölçekte taşıt satışları geçen yıl yüzde 15 düşerken, elektrikli taşıt satışlarında artış görüldü.

Geçen yıl bir evvelki yıla nazaran yüzde 40 artışla 2 milyon 100 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti. Yerküre genelindeki elektrikli taşıt sayısı 7 milyon 200 bine yükseldi. Otomotiv kolundaki elektrifikasyon, hükümetlerin izlediği çevreci siyasetler, vergi indirimleri ve üretim maliyetlerinin düşmesi, elektrikli taşıtların satışında tesirli oldu.

Böylelikle, elektrikli taşıtlar yekun taşıt satışlarının yüzde 2,6’sını, global araç stokunun ise yüzde 1’ini oluşturdu.

Çin ve ABD’de elektrikli taşıtlar için devlet desteği yaklaşık yüzde 50 azaltılmasına karşın 2019’daki global elektrikli taşıt satışlarının yüzde 90’ı Çin, Avrupa ve ABD’de oldu.

ELEKTRİKLİ TAŞITLARIN YÜZDE 46,5’İ ÇİN’DE

Geçen yılki satışların 1 milyon 60 bini Çin’de gerçekleşti. Avrupa’da ise 561 bin elektrikli taşıt satılırken, ABD’de ise 327 bin elektrikli taşıt satıldı.

Geçen yılki satışlar sonrasında Çin’deki yekun elektrikli taşıt sayısı 3 milyon 400 bine yaklaşırken, Avrupa 1 milyon 700 bin ve ABD 1 milyon 500 bin ile bu ülkeyi takip etti.

Yerküredeki yekun elektrikli taşıtların yüzde 46,5’i Çin’de bulunuyor.

SON TÜKETİCİ HARCAMALARINDA ARTIŞ

Bu periyotta, elektrikli taşıtlar için yapılan kamu ve tüketici harcamaları bir evvelki yıla nazaran yüzde 13 artarak 90 milyar dolar oldu.

Kelam konusu harcamanın 79 milyar dolarını tüketiciler, 11 milyar dolarını ise kamu gerçekleştirdi. Hükümetlerin elektrikli taşıt harcamaları bilhassa ABD ve Çin’de verilen teşviklerdeki değişiklikler sebebiyle azalırken, son tüketicilerin elektrikli taşıt harcamaları 2019’da bir evvelki yıla nazaran yüzde 19 artış gösterdi.

HER ELEKTRİKLİ TAŞIT BAŞINA BİR ŞARJ ÜNİTESİ DÜŞÜYOR

Yollardaki elektrikli taşıt sayısındaki artışla birlikte bu taşıtların şarj edilmesi için gerekli şarj ünitelerinin altyapısı ve teknolojisi gelişme gösterirken şarj ünitesi sayısında da artış görüldü.

Geçen yıl itibarıyla mevcut şarj ünitelerinin sayısı 7 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. Bu ünitelerin 6 milyon 500 binini bireye şahsi şarj üniteleri oluşturdu. Bu ünitelerin yüzde 37’si Çin’de bulunurken, yüzde 24’ü ABD’de nokta alıyor.

COVİD-19 YEKUN ELEKTRİKLİ TAŞIT SATIŞLARINI ETKİLEYECEK

Tüm yerküreyi tesiri altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının bu yıl taşıt satışlarını etkilemesi bekleniyor.

Bu kapsamda, yekun taşıt satışlarının geçen yıla nazaran yüzde 15 azalacağı öngörülürken, bunun tarihteki en büyük düşüş olacağı hesaplanıyor. Taşıt satışlarında Covid-19 kaynaklı en büyük gerilemenin ise Avrupa, ABD ve Çin’de görülmesi bekleniyor.

Buna karşın, elektrikli taşıtların Covid-19 buhranına karşı daha dirençli olacağı öngörülüyor. Bu yıl global elektrikli taşıt satışlarının 2 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi ve yerküredeki yekun elektrikli taşıt sayısının 10 milyona yaklaşabileceği hesaplanıyor. Bu artışla, elektrikli taşıtların yekun pazardaki hakkının ise yüzde 3’e çıkması bekleniyor.

Elektrikli taşıt satışlarına hükümetlerin Covid-19 salgınına karşı hayata geçireceği siyasetler cihet verirken, salgında 2. dalganın yaşanması halinde farklı sonuçlar görülebileceği belirtiliyor.

KISA&NET: ELEKTRİKLİ ARABA