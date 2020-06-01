Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, Renault Öbeği çatısı altında 2004 yılında tek model ile pazara sunulan Dacia, bugün 6 modelden oluşan geniş eser gamına sahip bir marka.

Dacia, 2004 yılından bu yana yerkürede 6,5 milyona ulaştı. Türkiye’de ise 2004 yılından bugüne (Nisan sonu 2020) yekun 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi.

Dacia, marka sıralamasında bugün Türkiye’de 8. sırada konumlanıyor.

Renault Kümesi’nin 1999 yılında satın alması sonrası Dacia, 2004 yılında birinci modeli Logan Sedanı müşterilerinin beğenisine sundu.

Marka, güvenilirlik ve güvenlikten ödün vermeden ulaşılabilir fiyatı ile müşterilerin beğenisini elde etti. Basın lansmanı 2004 yılında Türkiye- Kapadokya’da gerçekleştirilen Logan yekunda 1,8 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Dacia, eser yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Kompakt ve ferah bir iç mekana sahip B segment modeli Sandero kısa müddette beklenen ilgiyi gördü.

Marka, 2010 yılında ise devrim niteliğinde bir SUV model olan Duster’ı erişilebilir bir fiyatla pazara sunarak ezber bozmaya devam etti.

Dacia eser gamına katılan bu savlı iki model de kısa hengamda ticari muvaffakiyete dönüştü.

Sandero (Stepway dahil), bugüne dek yekun 2,1 milyon, Duster ise 1,6 milyon adet satış kaydetti.

Marka, 2007’de Logan MCV (station wagon) ve 2012’de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile eksiksiz bir eser gamına sahip oldu.

Türkiye’de Duster, lanse edildiği Nisan 2010’dan bugüne müşterilerin büyük beğenisini kazandı. C-SUV segmentinde liderliğe oynayan bir model oldu. Duster 2013–2019 yılları arasında son 7 yılda 4×4 liderliğini bırakmadı.

B segmentinin başarılı oyuncularından Sandero ise Türkiye’de 2008 yılındaki lansmanından bugüne dek 104 bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu yana 119 bin 327 adet satış gerçekleştirdi.

Lodgy lanse edildiği 2013 yılından beri 8 yıldır açık ara C-MPV (Multi Purpose Vehicle) segmenti önderi olarak konumlanıyor.

Dacia, müşterilerinin temel beklentilerini yalın, sağlam ve sağlam arabalarla karşılarken pazardaki trendleri takip etmeye devam ediyor.

Dacia, bu yıl başkaca Avrupa’nın en mütenasip fiyatlı elektrikli arabası olmayı hedefleyen Spring modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Orjinal fabrika çıkışlı Dacia LPG’li versiyonları da yakın devranda müşterilerle buluştu.