BMW çatısı altındaki külliyen elektrikli i3 modelinin akabinde, BMW’nin büsbütün elektrikli birinci SAV modeli olacak yeni iX3, seri üretimden evvelki son testlerini de tamamladı. Dört haftada 7.700 kilometre ve 340 saatten fazla süren test sürüşleriyle homologasyon sürecini tamamlayan iX3, yıl sonuna gerçek yollara çıkacak. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen ve yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunan iX3, 2021 yılı birinci çeyreğinde ise Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

BMW İ4 VE BMW İNEXT MODELLERİNE DE IŞIK TUTUYOR

BMW iX3, 2021’den itibaren üretimlerine başlanması planlanan BMW i4 ve BMW iNEXT modellerine de ışık tutuyor. Yeni yüksek voltajlı bataryası ve yapay zeka üzere en son teknolojileri de barındıran iX3, X3 ile birlikte Çin’deki tesislerde üretilecek.

EMİSYONSUZ SÜRÜŞ

BMW iX3 ile eser gamına büsbütün elektrikli bir model daha ekleyecek olan BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve büsbütün elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu birinci model. BMW’nin “Seçim Gücü” olarak isimlendirdiği bu yaklaşım, şirketin dünya çapındaki kullanıcılarının farklı gereksinimlerine yönelik tahliller üretebilmesine ve global CO2 emisyonlarını azaltma yolundaki tesirini de güçlendirmeyi hedefliyor.