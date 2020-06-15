Ismini, Osmanlı’nın üçüncü Padişahı Sultan 1. Murad’dan alan ve 12 Şubat 1971’de üretimine başlanan “Murat 124”, hala Türk halkının gönlündeki mahallini koruyor.

Murat 124 marka arabalar yaklaşık yarım asırlık geçmişine karşın hala kullanılıyor. Bir devranlar makam otosu olarak kullanılan vaktin efsane arabalar köylerde katır niyetine kullanılıyor.

Aydın’ın köşk kazasında çiftçilik yapan Mustafa Aydın, yaklaşık yarım asırlık aracını hem ulaşımda hem de taşıma işlerinde kullanıyor. Yaşı kendisinden büyük olsa da aracından mutlu olduğunu belirten Mustafa Aydın, “Bu araçlar 1971 yılında Türkiye’de yabancı lisansla üretilen birinci araba. 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiş. Hala keyifle kullanıyorum” dedi.

PADİŞAH ISMIYLE ÜRETİLEN ARABA

TOFAŞ tarafından 12 Şubat 1971’de üretimine başlanan, ismini Bursa’nın Osmanlı’ya başşehirlik yaptığı devirde padişahlık yapan Sultan 1. Murad’dan alan “Murat 124”, aradan geçen yıllara karşın vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İtalyan Fiat 124 modelinin eşi olarak tasarlanan “Murat 124″ün üretimine, 12 Şubat 1971 Cuma günü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Lideri Orgeneral Memduh Tağmaç’ın iştirakiyle TOFAŞ’ın Bursa’daki fabrikasının açılmasıyla başlandı.

ANADOL JÜRİSİ DEVREDE

Teklif edilen isimler arasından müsait olabilecek 15-20’si seçildi. “Anadol” modelinin ismi belirlenirken oluşturulan jüri, bu kere Tofaş’ın arabası için devreye girdi.

Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Ord. Prof. Nazım Terzioğlu, Hulki Alisbah ve Bernar Nahum’dan oluşan jüri, fabrikanın yanından geçen çaydan ilham alan “Nilüfer”, Bursa ovasına atıf yapan “Ova”, kentin ipekçiliğinden yola çıkılarak önerilen “Koza”, eteklerine yaslandığı “Uludağ” ve nihayet Bursa’ya ismini veren Murad Hüdavendigar’ı (Sultan 1. Murad) akla getiren “Murat” isimleri üzerinde durdu.

İtalyanların da kendi tarihlerinde ismi geçen bir generali hatırlatan “Murat” ismini tercih etmeleri nedeniyle modelin ismi “Murat 124” olarak belirlendi.

Vatandaşların sahibi olmak için kuyruğa girdiği “Murat 124” için kimi gazete ve mecmualar kuponla araba çekişleri düzenledi.

Birinci yıl 7 bin 835 adet üretilen araç, daha sonraki yıllarda sayısını katlayarak 1976 yılı sonuna kadar 134 bin 867 adet üretildi.