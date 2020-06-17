Avrupa Birliği (AB) araba pazarında yekun satışlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında 2019’un tıpkı periyoduna nazaran yüzde 52,3 azaldı.

Avrupa Araba Üreticileri Birliği (ACEA), mayıs ayına ait yeni araba tescil datalarını açıkladı.

Buna nazaran, AB’de yeni araba satışları, mayıs ayında 2019’un birebir periyoduna nazaran yüzde 52,3 azalarak 581 bin 161’e geriledi.

İSPANYA’DA YÜZDE 70’İ AŞTI

AB devletleri arasında araba satışları mayıs ayında geçen yılın tıpkı devrine nazaran İspanya’da yüzde 72,7, Fransa’da yüzde 50,3, İtalya’da yüzde 49,6 ve Almanya’da yüzde 49,5 azaldı.

Öte yandan, AB’de yeni araba tescilleri, Ocak-Mayıs 2020’de evvelki yılın tıpkı periyoduna kıyasla yüzde 41,5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.

VOLKSWAGEN BIRINCI SIRADA

AB üyesi 27 memleket arasında mayıs ayında en çokça yeni araba Almanya’da trafiğe çıktı. Bu periyotta Almanya’da 168 bin 148, İtalya’da 99 bin 711, Fransa’da 96 bin 310, Belçika’da 34 bin 752 ve İspanya’da 34 bin 337 yeni araba trafiğe tescil edildi.

Üreticilere nazaran, mayıs ayında AB’de en ziyade yeni araba satışını 145 bin 195 ile VW Öbeği gerçekleştirdi.

AB’deki yeni araçlarda VW Grubu’nu, PSA Kümesi izledi. Öbeğin markaları yekun 91 bin 146 araba sattı. Renault Kümesi ise 69 bin 230 yeni arabayla 3’üncü sırada taraf aldı.

YERLİ ARABANIN TASARIM BELGESELİ YAYINLANDI