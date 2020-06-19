Corona virüsü salgını sebebiyle düşen araba talebi yanında artan üretim maliyetlerini getirdi. Kesimde yaşanan bu gelişmeler yüzünden birçok üretici üzere BMW de tasarruf planı yapmaya başladı. Marka, 34 bin çalışanını kısa periyot çalışma sistemi yoluyla çalıştırırken maliyet azaltma doğrultusunda 6 bin çalışanıyla da yollarını ayırmayı planlıyor.

Bölümde yaşanan gelişmeler ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tasarruf önlemleri kapsamında emekçi sayısını azaltmaya gidecek olan BMW, korona salgını nedeniyle 34 bin çalışanını kısa devir çalışma sistemi usulüyle çalıştırıyor. Ayrıyeten sözleşmeli olarak çalıştırdığı çalışanların de akitlerini uzatmayacağını bildiren firma, 1963 doğumlu çalışanlara kısmi emeklilik teklif edileceğini açıkladı.

BMW’nin yerküre çapında 126 bin çalışanı bulunuyor. BMW 2008 mali buhranından bu yana birinci defa personel sayısını azaltmaya gidecek.