Son devirde münhasıran toplumsal medyada lisana getirilen, ÖTV indirimi olacağına ait söylentilere değinen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yöneticisi Murat Şahsuvaroğlu, bu türlü bir gelişme beklemediklerini belirtti. Şahsuvaroğlu, “Özellikle şu anda, satışların hareketli olduğu periyotta biz yetkili satıcılar aslında ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” dedi.

“HAZİRAN SATIŞLARI İYİ”

OYDER Yöneticisi, açıklamasında haziran ayı araba satışlarının düzgün gittiğini, velev 2019 yılı satışlarını geçmişte bırakmasını beklediğini de belirtti.

“Sıfır km araçlar için” yüzde 0.49 getirili kredi kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim’de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, “Bu kampanya bilhassa yerli üretimi desteklemek ismine düzenlendi lakin başka markalar da hususî bankalar aracılığı ile eşlik etti… 30 Haziran’da bitecekti ama hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Münasebetiyle otomotiv kolunda geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, Mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda Haziran satışları geçen yılın birebir devrinin üstünde kapanacak üzere bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili problem ise hepimizin problemi, sonuçta bizler de tüketiciyiz” dedi.

“ARAÇ BADIRESI BİR KAÇ AY DAHA SÜREBİLİR”

Tedarik meşakkatinin bir kaç ay daha sürebileceğini belirten Şahsuvaroğlu, “Fakat yan endüstriyle birlikte otomotiv fabrikalarının tekrar üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye’de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa’daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye’ye ise birinci aşamada araç veremeseler de çabucak ardından tedariğimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir meşakkat yaşayacağız ama Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Lideri Murat Şahsuvaroğlu

Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor ve bunların tedariği bir ölçü uzayabiliyor. Bugün herkesin showroomunda gösterdiği, sattığı araçlarla donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için; 2-3 aya varan müddetler oluyor. Fakat daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum. Yerlide ise şu anda bunu söylememiz yanlışsız değil. Yerli eserlerde tekrar bir aylık bir devir içerisinde araç bulunabiliyor. Bu ay da geçen sene Haziran’da 42 bin 700 adet satılmıştı. Bu sene Haziran’da da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz” dedi.

ÇEVRECİ ARABALAR ÖN PLANA ÇIKTI

Salgın ile birlikte çevreci arabalere yönelim olduğunu belirten Murat Şahsuvaroğlu, münhasıran hibrit arabaların satışlarında artış görüldüğünü, külliyen elektrikli modellerdeyse düşüş kaydedildiğini belirtti. Bunun nedenlerinden en önemlisininse petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkat çekildi.

KISA&NET: TÜRKİYE’NİN ARABASI