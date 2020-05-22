Yeni Ford Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4×4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2.0lt Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motorla Tüerkiye pazarına giriyor.

Kuga’nın Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olması ve her kesite hitap eden özellikleriyle büyük beğeni topladığını vurgulayan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Umumî Yönetici Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Geleceğin SUV’si olarak konumlandırdığımız yeni Ford Kuga Avrupa’da olduğu üzere memleketimizde de çok beğenilen bir model ve büyük talep görüyor. Müşterilerimizin bu talebini kıymetlendirerek biz de Yeni Kuga’yı Türkiye’deki müşterilerimizle süratlice buluşturmak üzere harekete geçtik. Şu an hudutlu sayıda olmak üzere ön satışa başlıyoruz.” dedi.

6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulacak olan Ford’un 1.5 litre EcoBlue dizel motoru 120 PS güç ve 300 Nm tork üretiyor ve 4,2- 4,5* lt/100 km yakıt tüketimi ile 109 – 119* gr/km CO2 emisyon bedelleri sunuyor. 1.5 litre EcoBoost motor ise 120 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor ve 5,6* lt/100 km yakıt tüketimi ile 127*gr/km CO2 emisyon kıymeti sunuyor.

Yeni Kuga, mekanını aldığı nesil ile kıyaslandığında 44 mm daha geniş, 89 mm daha uzun ve 20 mm daha ziyade dingil arasına sahip. Yeni boyutlar evvelki nesil ile kıyaslandığında 6 mm daha alçak olan tavan yüksekliğine rağmen ön ve art koltuk yolcularına daha ziyade omuz aralığı ve baş arası sunuyor.

Önümüzdeki devirde Şarj Edilebilir (Plug-in) hibrit versiyonunun da Türkiye’de sunulması planlanan Yeni Ford Kuga’nın birinci etapta 1.5 litre EcoBoost benzinli manuel şanzımanlı versiyonu ve sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel versiyonları Türkiye’de satışa sunulacak.

Yeni Ford Kuga’nın fiyatı ise 269 bin 300 TL’den başlıyor.