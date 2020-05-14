Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Tasarlanan Aksam, Sistem ve Münferit Teknik Ünitelerin Umumî Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle Bakanlık tarafından milletlerarası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde otomotiv endüstrisinin milletlerarası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması amaçlandı.

Düzenlemeyle, kara yollarında can ve mal güvenliğini aktüel teknolojiye entegrasyonlu olarak korumak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak ismine yeni araçlarda bulunması mecburî gelişmiş güvenlik sistemleri tespit edildi.

Gelişmiş acil (otomatik) frenleme, acil durum şeritte tutma, sürücü dalgınlık ve dikkat ikaz, şeritte tutma destek, kör nokta haber, hadise done kaydedicisi (kara kutu), akıllı sürat destek, alkol kilidi suram kolaylığı, aracın siber taarruzlara karşı korunması kelam konusu güvenlik sistemleri arasında yan alıyor.

Gelişmiş güvenlik sistemlerinin tasarrufuyla sürücüler, yolcular, yayalar ve bisikletliler için daha inançlı bir ulaşım imkanının sağlanacağı öngörülüyor.

Yönetmeliğin kimi hususları bugünden itibaren makbul olurken, kimi hususları ise 6 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.