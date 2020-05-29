Alman araba üreticisi Volkswagen, iki Çinli elektrikli araç şirketine 2,1 milyar euro (Yaklaşık 16 milyar lira) yatırım yapacağını bildirdi.

Volkswagen AG tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki elektrikli araç üretiminde ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group Holding’in -JAC Motors – yüzde 50’sini satın almayı planladığı duyuruldu

Başkaca Volkswagen’in Çin’deki JAC ile ortak şirketi olan JAC Volkswagen’deki pay hakkını da yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltecek. Her iki yatırım için Volkswagen,1 milyar euro ödeme yapacak.

BATARYA ÜRETİCİSİNE 1,1 MİLYAR EURO

Başkaca, Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech Co.Ltd. şirketinin yüzde 26 payını satın almak için 1,1 milyar euro ödeyecek.

BIRINCI SEFER DIREKT BEHRE SAHİBİ OLACAK

Mutabakatla Volkswagen birinci kez Çinli bir batarya üreticisinin paylarına direkt sahip olurken, satın almaların gerekli müsaadeler alındıktan sonra 2020’nin ahir tamamlanması bekleniyor.

5 YIL İÇİNDE 5 ELEKTRİKLİ MODEL

Volkswagen’in açıklamasında, Çin’deki ortak şirket JAC Volkswagen’in 2025’e kadar 5 elektrikli model daha planladığı ve bunun için bir araba üretim üssü kurulacağı hatırlatıldı.

CEO’DAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine mekan verilen Volkswagen (VW) Üst Başkanı (CEO) Herbert Diess, Güçlü ortaklarla Volkswagen’in, Çin’deki “elektrifikasyon stratejisini” güçlendirdiğini belirterek, “Elektrikli araba segmenti süratle büyüyor. Tıpkı devranda JAC Volkswagen için büyük bir potansiyel sunuyor. Gotion’daki stratejik yatırımımızla Çin’de batarya hücrelerinin üretiminin gelişimini canlı olarak destekliyoruz” sözünü kullandı.

Volkswagen münferit bir basın açıklamasıyla da ABD’li üretici Ford ile ticari araçlar üretimi, otonom ve elektrikli arabaları geliştirmesine yönelik Temmuz 2019’da duyurulan birçok girişimin Volkswagen Denetleme Şurası tarafından onaylandığını bildirdi.

YERLİ ARABANIN TASARIM BELGESELİ YAYINLANDI