Kyodo ajansının haberine nazaran, Japonya’nın en yüksek hacimli araba üreticisi Toyota, 2020 mali yılı için net kar kestirimini duyurmadı. Şirket, bununla birlikte, kelam konusu periyotta kümenin faaliyet karı seviyesinin ise yüzde 79 kayıpla 500 milyar yene (4,65 milyar dolara) düşeceğini bildirdi.

Kar projeksiyonuna alt kuruluşları, mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino’nun satışlarını da dahil eden Toyota, bu yıl yüzde 14 düşüşle yerkürede 8,9 milyon araç satışı varsayım ettiğini kaydetti.

Öte yandan düzenlediği basın içtimasında konuşan Toyota Mali İşler Yöneticisi Kon Kenta, araç satışlarının nisan ayından sonra kademeli olarak önceki yılın tıpkı ayı seviyesinin yakalayacağı mali öngörüleriyle hareket edildiğini söyledi.

Kon, “Geleceği görmek güç ve durum yerden nahiyeye değişiyor. Toparlanma sürecinin ne vakte denk geleceğini rastgele bir kıstasa nazaran tespit edemiyoruz” dedi.