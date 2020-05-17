70 yıl evvel başladığı, heyecanlı ve kuvvetli yolculuğu mühletince değişimler ve yenilemelerle bugünkü haline gelen SEAT, artık yalnızca İspanya’nın değil, yerkürenin da en kıymetli otomotiv markaları arasında bölge alıyor.

İspanya’da araç tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan tek otomotiv şirketi olan SEAT, devlette Ar-Ge kesim yatırımlarına öncülük ediyor. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden marka bu sayede devlet iktisadı için de kıymetli bir konuma sahip.

70 yıllık tarihi boyunca kendini daima olarak yenileyebileceğini ve yoluna çıkan zorlukların üstesinden başarılı bir halde gelebileceğini gösteren SEAT, bir araba üreticisinden fazla, güçlü bir teknoloji ve sanayi şirketi olduğunu da gösterdi.

BARSELONA’DAN YERKÜREYE

SEAT, 1953 yılında günde beş adet SEAT 1400 aracı üreten Zona Franca fabrikasını açtı. Bu tesiste, 40 yıl boyunca SEAT 600 ve SEAT 127 üzere marka tarihinin iz bırakan modellerini üreten SEAT yeni, daha büyük ve daha asrî bir fabrika kurmaya karar verdi ve üretim alanını 1993 yılında Barselona’dan Martorell’e taşıdı. Başlangıçta 1,47 milyar Euro fiyatında yatırıma mal olan bu fabrika, günde 1.500 adet üretilen 2. nesil SEAT Ibiza ve yeni SEAT Cordoba arabalarının piyasaya sürülmesiyle üretime başladı.

Hala üç üretim merkezinde; Barcelona, El Prat de Llobregat ve Martorell’de, Ibiza, Arona ve Leon modellerini üreten SEAT, Ateca’yı Çek Cumhuriyeti’nde, Tarraco’yu Almanya’da, Alhambra’yı Portekiz’de ve SEAT’ın birinci yüzde 100 elektrikli aracı olan Mii electric’i Slovakya’da üretiyor.

Bugüne kadar 19 milyondan çokça araç üretme başarısı gösteren SEAT, 1965 yılında Kolombiya’ya gerçekleştirdiği birinci ihracat satışından bu yana, İspanya’nın başkan endüstriyel ihracatçısı konumunda bulunuyor ve hala İspanya iktisadının yekun ihracatının neredeyse yüzde 3’ünü oluşturuyor.

BİR ARABA İÇİN 2 YIL BEKLENİRKEN, ŞİMDİ…

SEAT, 70 yıl içinde büyük bir değişim geçirdi. Evvelden bir günde üretilen araba sayısı bugün üç dakikada üretiliyor. 1950’lerde bir SEAT 600 için iki yıl beklemek gerekirken artık “Fast Lane” hizmetiyle 5 tıkla 10 dakikada otomobil satın alınıp 21 gün içinde araca sahip olunabiliyor.

Marka, 70 yıl içinde farklı sürüm ve nesilden yekunda 75 modeli piyasaya sürdü. Bunların arasında, 1953 yılında üretilen birinci araba olan SEAT 1MD0 ve 1957’de pazara sunulduktan kısa müddet sonra özgürlük ve ulaşım sembolü hâline gelen efsanevi araba SEAT 600 üzere ünlü modeller de bulunuyor. 1984 yılında SEAT Ibiza, 1999 yılında ise SEAT Leon’un birinci nesilleri pazara sunuldu. SEAT Leon, o tarihten itibaren satıştaki muvaffakiyetini sürdürüyor. 2016 yılında SEAT Ateca, SEAT Arona ve SEAT Tarraco ile SUV segmentine giriş yaparak eser yelpazesini genişleten SEAT, 2019 yılında ise birinci elektrikli aracı olan SEAT Mii electric’i duyurdu.

70 yıllık yoluculuğunda arabalarının yanısıra, güvenlik sistemlerinden en gelişmiş ilişki hizmetlerine kadar tüm ortamlarda teknolojik bir gelişim sağlayan SEAT, sürdürülebilir ve etraf dostu ulaşım gayeleri kapsamında da elektrikli araç üretiminde büyük bir atılım içinde. 2021 yılı sonuna kadar sunulacak olan yeni elektrikli ve hibrit modeller; PHEV versiyonu olan yeni Leon serisi, Tarraco PHEV ve yakın vakitte pazara sunulan, şarjlı ve elektrikli hibrit seçeneği olan CUPRA Formentor, SEAT Mii’ye eşlik etmeye başlayacak. Başkaca Mii electric üzere külliyen elektrikli yeni bir model olan el-Born da pazara sunulması planan modeller arasında mekan alıyor.

SEAT’IN KENDİNİ TEKRAR İCAT EDEBİLDİĞİNİN KANITI: CUPRA

CUPRA, 1996 yılında Ibiza CUPRA’nın pazara sunulmasından itibaren SEAT’ın sportifliğinin simgesi haline gelen CUPRA, 2018 yılında da bir gayrı başarıyı simgeledi: SEAT’ın kendini yenileme kabiliyetinin bir modülü olarak yeni bir marka ismiyle otomotiv yerküresine dahil oldu. SEAT’ın daha şahsi bir eser arayışında olan yeni pazarlara ve yeni müşterilere erişmesini sağlamak gayesiyle yaratılan CUPRA markası, motor sporları tutkunlarının ilgisini çekmek üzere tasarlandı ve elektrik temelli modellerinin çağdaş tasarımı ve sportif performansıyla öne çıkmaya başladı. SEAT, CUPRA Ateca ve yeni CUPRA Leon’un yollara çıkarılmasından sonra CUPRA Formentor’u da tanıttı. SEAT’ın sportif markası için kişisel olarak tasarlanan birinci model olma özelliği taşıyor CUPRA Formentor, Martorell’de yakın devranda faaliyete başlayan “CUPRA Garage” merkez ofisinde üretiliyor.

ULAŞIM TEKNOLOJİSİ ŞİRKETİ

SEAT, son yıllarda araç üretiminin ötesine geçen bir ulaşım hizmeti sağlayıcısı olma yolunda ihtimamlı adımlar da attı. Bu sayede ortak, paylaşımcı ve sürdürülebilir iktisat kapsamında geleceğin en kıymetli eğilimlerinden birine karşılık vermeyi amaçlayan SEAT, 2019 yılında kentsel ulaşıma yönelik yeni eser ve hizmetlere ait stratejiyi yönetmek üzere mikro ulaşım yerinde bütün Volkswagen Kümesi’nin Yetkinlik Merkezi olarak seçildi.

Bu gayeyle kentsel ulaşım meydanında stratejik bir işletme ünitesi olan SEAT Urban Mobility’i hayata geçiren SEAT, elektrikli EXS Kickscooter’a yeni bir modeli de ekledi: eScooter Concept ile eKickscooter Concept.

Kendini yenileme ve değiştirme kapasitesinin bir kesimi olarak 2019 yılında yazılım geliştirme yerinde hizmet veren SEAT:CODE’u yaratan SEAT, böylelikle dijital dönüşümü hızlandırmaya devam etmeyi ve verimliliği artırmayı, başkaca hususî olarak SEAT’a odaklanarak iş modellerini ulaşım, ilişki ve kapsamlı yeni konseptler ekseninde güçlendirmeyi amaçlıyor.

SEAT bu yıl içinde, 70 yıl evvel kurulduğu kenti onurlandırmak gayesiyle Barselona’nın kalbinde hayata geçireceği CASA SEAT ile de geleceğin ulaşım imkanlarının keşfedileceği bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlıyor.