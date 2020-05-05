Mahsusen araba fabrikalarının ağır olarak bulunduğu Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle gerileyen araba satışlarını desteklemek için, satışlar sırasında 3 bin ile 4 bin euro dolayında destek verilmesini önerdi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için 3 bin euro ve elektrikli araçlar için de 4 bin euro, destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv kolu temsilcilerinin Salı günü düzenlenecek içtimada Covid-19 salgınının kola tesirine ait görüşmeleri bekleniyor.

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