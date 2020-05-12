Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, devlette geçen ay 38 bin 922 hafif ticari araç satıldı.

Laf konusu ölçünün bir evvelki aya kıyasla yüzde 72,4 daha az olduğuna işaret edilen açıklamada, “Covid-19 tedbirleri nedeniyle otomobil satışları durma noktasına geldi. Nisanda hafif ticari araç satışları yüzde 72,4 azalarak tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.” değerlendirmesine nokta verildi.

Yaşanan düşüş nedeniyle otomotiv dalında çeşitli yapısal değişikliklerin yapılmasının gerektiğinin söz edildiği açıklamada, “Mayıs ayında da çok güzel satış rakamlarına ulaşılması güç görünüyor.” tabirleri mekan aldı.

Rusya’da Covid-19 önlemleri kapsamında 28 Mart’tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari müsaade süreci bugün sona erdi.