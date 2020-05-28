İttifak’ın Operasyondan Sorumlu Idare Heyeti Yöneticisi ve Renault Idare Şurası Lideri Jean-Dominique Senard, yeni iş modeli hakkında şunları söyledi: “Otomotiv yerküresinde eşsiz bir stratejik ve operasyonel iştirak olan İttifak, mütemadi değişen global otomotiv yerküresinde bize güçlü bir yarışma avantajı sağlıyor. Yeni iş modeli, İttifak’ın her bir ortak şirketin varlıklarından ve iş kapasitesinden en âlâ formda faydalanmasını ve tıpkı vakitte faaliyetlerini bu şirketlerin kendi kültür ve geçmişlerinden gelen pahaları üzerine inşa etmesini sağlayacak. İttifak’ın üç ortağı, her müşterinin yararına tüm coğrafyalarda, tüm araç segmentlerini ve teknolojilerini kapsarken, İttifak üyesi şirketlerin rekabetçiliğini, sürdürülebilir kârlılığını ve çevre ve çevresel sorumluluğunu artırmak için çalışacaktır.”

Üç şirketin önderleri, iş birliği yapacakları araçlar için aşağıda mekan alan lider-takipçi programı unsurlarını kabul etti:

-Platformdan üst gövdeye kadar İttifak’ın standardizasyon stratejisini daha ileri taşımak;

-Her bir eser segmenti için, önder şirketin tasarladığı ve takipçilerin ekiplerinin desteklediği bir ana araca (lider araç) ve kardeş araçlara odaklanmak;

-Her bir markanın başkan ve takipçi araçlarının, elverişli olduğu durumlarda üretimin öbeklendirilmesi dahil olmak üzere en rekabetçi donanım kullanılarak üretilmesini sağlamak;

-Hafif ticari araçlarda önder – takipçi unsurunun halihazırda uygulandığı üretim paylaşımını temel almaya devam etmek.

-Lider – takipçi stratejisinin , bu unsur kapsamındaki araçların model yatırım maliyetini %40’a kadar düşürmesi öngörülüyor. Bu yararların, bugün halihazırda tatbikte olan mevcut sinerjilere ek olarak sağlanması bekleniyor.

Her şirket kendi ana ortamlarına ağırlaşacak ve her İttifak üyesinin bu yerlerde en rekabetçi şirketler arasında mekan alması ve rekabetçiliğini artırması gayesiyle referans kuruluş işlevi görecek.

Bu prensip kapsamında Çin, Kuzey Amerika ve Japonya’da Nissan; Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika’da Renault; ASEAN ve Okyanusya kesiminde ise Mitsubishi Motors önder konumda olacak.

Şirketlerin eser portföyü güncellemeleri de lider- takipçi unsuruna nazaran yapılacak. Örneğin:

-2025 sonrasında C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılırken Avrupa’da B-SUV segmentinin yenilenmesine Renault liderlik edecek.

-Latin Amerika’da B segment eser platformları rasyonel hale getirilerek, Renault ve Nissan eserleri dört çeşitten sırf bir esere düşürülecektir. Bu platformun üretimi iki tesiste hem Renault hem de Nissan için gerçekleştirilecek.

-İttifak üyeleri Güneydoğu Asya ve Japonya’da, ultra mini (kei car) araçlarda olduğu üzere Nissan ile Mitsubishi Motors arasındaki iş birliği fırsatlarını kıymetlendirecek.

-Duyurulan iş birliği şemalarına nazaran, İttifak modellerinin yaklaşık %50’si, 2025 yılına kadar başkan takipçi stratejisi altında geliştirilecek ve üretilecek.

Markaların önder olacağı ortamlar ise:

Otonom sürüş: Nissan

İnternet temaslı araç teknolojileri: Android tabanlı platformlar için Renault, Çin’de Nissan

Elektrik-elektronik mimarisinin temel sistemi olan e-gövde: Renault

e-PowerTrain (ePT): CMF-A/B ePT – Renault; CMF-EV ePT – Nissan

PHEV’nin C/D segmenti için: Mitsubishi